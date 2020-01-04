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影／重回獵殺現場！蘇雷曼尼死無全屍 一枚戒指辨身分

中企行賄日議員 傳前防長也收錢

2020-01-04 15:21世界日報 編譯中心╱綜合3日電

有關日本內閣府前副大臣、眾議員秋元司涉嫌接受擬插旗日本賭場等綜合度假村（IR）市場的中國企業賄賂一案，今天傳出另有五名眾議員涉嫌收錢，其中一人是前防衛大臣岩屋毅。

日本安倍政府為刺激觀光、活絡地方經濟，計畫設立包含賭場在內的綜合度假村（IR），中國企業500彩票網（500.com，總社位於廣東省深圳市）有意投資，行賄擔任日本內閣府負責推動IR的執政黨自民黨籍眾議員秋元司。秋元去年12月25日因涉嫌收賄遭到逮捕。

日本讀賣新聞今天報導，知情人士透露，500彩票網的備忘錄顯示，也送錢給其他五名日本眾議員，東京地檢特搜部（簡稱特搜部）取得這份備忘錄，去年年底對這五名眾議員進行調查，其中幾名坦承收錢。

報導說，特搜部在調查時得知，500彩票網的人員2017年9月下旬從香港攜帶約2500萬日圓（約23萬美元）到日本，疑似就是給秋元司與另五名眾議員的錢。備忘錄上記載的名字除了秋元司之外，還有自民黨籍眾議員中村裕之、岩屋毅、船橋利實、宮崎政久、維新會眾議員下地幹郎。

岩屋毅曾擔任外務副大臣，2018年10月2日到去年9月11日之間擔任防衛大臣。

有多名議員已對特搜部供稱收到錢，但500彩票網相關人員表示，給宮崎的錢是交給宮崎的秘書；給岩屋的錢是透過中村給的，岩屋本人可能不知這筆錢來自500彩票網。

自民黨內閣賭場

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