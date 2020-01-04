土耳其出兵 川普立馬警告：利比亞局勢更亂

土耳其出兵利比亞。 路透社 分享 facebook

土耳其國會2日同意授權政府派兵前往利比亞支持聯合國認可的利比亞全國團結政府（GNA），美國總統川普立刻明白警告，飽受戰亂摧殘的利比亞不該有任何「外國干預」。

利比亞前獨裁領袖格達費2011年「阿拉伯之春」後遭推翻並喪生，結束他對利比亞長達42年的統治，利比亞隨後分裂成兩個陣營，分別是2016年在聯合國調停下，共同承認總理薩拉吉領導的全國團結政府（GNA），掌控西北部地區；國民代表大會則與軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的「國民軍」結盟，以東部班加西為據點持續發起挑戰。

被圍困的全國團結政府去年4月起就一直遭受哈夫塔攻擊，哈夫塔背後有沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國支持，這幾個國家都是土耳其的區域競爭對手。

土耳其國會以315票贊成、184票反對，通過政府派兵前往利比亞支援全國團結政府，授權期效一年。

各國譴責：威脅區域穩定

白宮發言人吉德里在聲明中表示，為了因應土耳其可能的介入，川普在電話中告訴土耳其總統厄多安，「外國干預會使利比亞情勢更加複雜」。

埃及也強烈譴責土耳其國會的決定，並表示這等於「公然違反國際法及聯合國安全理事會關於利比亞的決議」，以色列、希臘指此舉嚴重威脅區域穩定。

有分析認為，厄多安繼敘利亞後決定派兵利比亞，顯示其有成為中東、北非霸主的雄心。土耳其去年10月出兵敘利亞北部，把原本獲得美軍支持的庫德族民兵逐離邊境；當希臘、以色列等國準備再開發賽普勒斯周圍的海上石油、天然氣蘊藏，厄多安又威脅興兵反對，還跟GNA簽署具爭議的軍事合作協議，以利在東地中海享有開採天然氣資源等諸多權利。

厄多安預定8日會見到訪的俄羅斯總統普亭，共同出席一條新天然氣輸送管線的啟用儀式，預期利比亞會是兩人會談的重要議題。厄多安曾多次指責俄羅斯派遣傭兵支持哈夫塔的武裝部隊，但俄羅斯否認。

雖然土耳其和俄羅斯在敘利亞內戰支持不同勢力，兩國仍設法在敘利亞衝突議題上密切合作；預料土俄在利比亞議題上將尋求類似的做法。