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影／重回獵殺現場！蘇雷曼尼死無全屍 一枚戒指辨身分

澳艦助800人脫困 4.8億動物命喪火窟

2020-01-04 15:21世界日報 編譯中心╱綜合3日電

澳洲軍艦助800人脫困。 法新社
澳洲軍艦助800人脫困。 法新社
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澳洲自去年9月野火季開始以來，遭遇數十年來最嚴重野火，國內大片土地被燒毀，至少20人死亡，數十人失蹤，且僅新南威爾斯省就有900多間房屋被摧毀。澳洲3日出動海軍兩棲登陸艦「喬勒斯號」（HMAS Choules），從當地唯一通行的海路救回困在維多利亞省東部城鎮馬拉庫塔4000人中的約800人。

據澳洲媒體報導，有雪梨大學學者以世界自然基金會（World Wildlife Fund）對新南威爾斯省哺乳動物密度的預估數字計算，估計至少多達4.8億隻動物因野火延燒而死亡，且真正的死亡率可能高上許多。

報告指出，這些動物可能死於火燒、缺乏食物、失去棲息地等原因。這個數字僅納入在新南威爾斯省死亡的動物，還不包括昆蟲、蝙蝠和青蛙，其他各省的死亡動物數量目前也還不清楚。

另外，澳洲環境部長蘇珊萊也表示，新南威爾斯省將近三分之一的無尾熊在野火中身亡，三分之一的棲息地被焚毀，成為受創最嚴重的澳洲原生動物。衛報報導，雖然澳洲無尾熊的整體數量「仍在安全範圍」，但卻已是近30年來最嚴重的保育災難，以東澳為主的誇張火勢，比起往年更加威脅無尾熊的自然棲地。

焚燒面積 比哥斯大黎加還大

即使有包括美國在內其他國家協助，地方和聯邦當局仍難以遏制住火勢，自9月以來，山火焚澳洲五省逾525萬公頃林地，面積比一個哥斯大黎加還大，也遠大於加州最嚴重野火和去年亞馬遜雨林火災。

澳洲目前約有300多種本土哺乳動物，自歐洲殖民以後至今，已經有34種哺乳動物絕種，是全球滅絕率最高的地區。天氣預報4日大火將更加猛烈，新南威爾斯南海岸和維多利亞東部恐怕迎來窒息的一天。

澳洲4.8億動物「被燒焦、棲息地消失」。 美聯社
澳洲4.8億動物「被燒焦、棲息地消失」。 美聯社
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澳洲無尾熊南海

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