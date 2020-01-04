打擊兒童肥胖！Lidl超市將拿掉穀物包裝上的卡通人物

連鎖超市Lidl將在英國境內商店拿掉自有品牌穀物（cereal）包裝上的卡通圖案，幫助家長抵擋孩童纏功，對抗英國不斷惡化的孩童肥胖危機。

英國衛報報導，在英國擁有將近800多間店面的Lidl超市承諾要在今年春天前移除八款穀物包裝上的卡通圖案。Lidl超市表示，將近75%父母表示，小孩吵著要求購買超市裡特定產品，而超過半數家長認為是包裝上卡通圖案使然，促使Lidl超市採取行動。

多數Lidl超市穀物有著聽起來不健康的名字，像是巧克力米粒、穀物餅乾、糖霜玉米片等，但這些名字不會更改。不過，Lidl超市表示，四年來他們已經減少穀物糖分20%。

Lidl超市社會企業責任部門主管霍爾（Georgina Hall）表示，「我們希望幫助英國家長為孩子購買食物時，能夠做出健康且資訊充足的選擇。我們知道孩童的纏功可能讓家長在商店裡為難，我們希望透過移除穀物包裝上的卡通人物，減輕家長的壓力」。

Lidl超市2014年時表示，他們是英國第一間將糖果跟巧克力從結帳櫃台移除的超市。

報導指出，去年夏天一份由健康團體聯盟發布的調查發現，英國包裝上有粉紅豬小妹、汪汪隊立大功等知名卡通人物的食物、飲料，半數的脂肪、飽和脂肪、糖分、鹽分含量高。