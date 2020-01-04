親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

香港專家指 武漢不明肺炎很可能已能人傳人

戰將之死的伊朗「烈士政治學」：美軍中東緊急大增兵

打擊兒童肥胖！Lidl超市將拿掉穀物包裝上的卡通人物

2020-01-04 13:45聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

連鎖超市Lidl將在英國境內商店拿掉自有品牌穀物（cereal）包裝上的卡通圖案，幫助家長抵擋孩童纏功，對抗英國不斷惡化的孩童肥胖危機。

英國衛報報導，在英國擁有將近800多間店面的Lidl超市承諾要在今年春天前移除八款穀物包裝上的卡通圖案。Lidl超市表示，將近75%父母表示，小孩吵著要求購買超市裡特定產品，而超過半數家長認為是包裝上卡通圖案使然，促使Lidl超市採取行動。

多數Lidl超市穀物有著聽起來不健康的名字，像是巧克力米粒、穀物餅乾、糖霜玉米片等，但這些名字不會更改。不過，Lidl超市表示，四年來他們已經減少穀物糖分20%。

Lidl超市社會企業責任部門主管霍爾（Georgina Hall）表示，「我們希望幫助英國家長為孩子購買食物時，能夠做出健康且資訊充足的選擇。我們知道孩童的纏功可能讓家長在商店裡為難，我們希望透過移除穀物包裝上的卡通人物，減輕家長的壓力」。

Lidl超市2014年時表示，他們是英國第一間將糖果跟巧克力從結帳櫃台移除的超市。

報導指出，去年夏天一份由健康團體聯盟發布的調查發現，英國包裝上有粉紅豬小妹、汪汪隊立大功等知名卡通人物的食物、飲料，半數的脂肪、飽和脂肪、糖分、鹽分含量高。

英國法律規定，高脂肪、高鹽、高糖產品不得針對兒童打廣告，而且不得以獲得授權使用的角色來推廣這些產品。

連鎖超市Lidl在其英國商店賣的自有品牌穀物，包裝將拿掉卡通圖案。取自Lidl超...
連鎖超市Lidl在其英國商店賣的自有品牌穀物，包裝將拿掉卡通圖案。取自Lidl超市網站
分享

英國卡通脂肪

延伸閱讀

中國證監會：滬倫通運行正常 叫停報導不符合事...

養生熱 英人氣牛排派推無肉版吸引彈性素食客

專家分享25個享瘦祕訣 午餐時間很關鍵

2019英國創4項高溫紀錄 氣候變遷徵兆

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

戰將之死的伊朗「烈士政治學」：美軍中東緊急大增兵

2020-01-04 12:51

巴黎郊區傳持刀攻擊釀1死2傷 凶嫌遭警方擊斃

2020-01-04 06:44

高恩逃亡掀波 黎巴嫩顧及對日關係急撇清

2020-01-04 13:35

德國動物園失火 3中國女自首放天燈惹禍

2020-01-04 11:23

澳洲野火燒掉1.5個台灣！ 這原因太要命 恐再燒2個月

2020-01-04 11:00

印尼洪災增至43死 近40萬人逃

2020-01-04 00:28

巴黎近郊隨機刺人釀4傷 嫌犯遭警方擊斃

2020-01-03 23:00

印尼洪災增至43死 近40萬人流離失所

2020-01-03 21:07

英少女謊報輪姦？專家看自白書驚覺她「被認罪」

2020-01-03 17:17

被成衣業產生的汙染震懾落淚 她創辦永續品牌

2020-01-03 15:05

澳洲野火已燒掉1.5個台灣！ 雪梨日損10億

2020-01-03 14:23

曾訪以色列 高恩觸黎巴嫩重罪

2020-01-03 14:19

土耳其出兵利比亞 川普批：外國干預

2020-01-03 14:15

「歷史性時刻！」英國2019年零碳排放發電超過化石燃料發電

2020-01-03 14:06

籲北韓談判非核化 美防長：必要時美軍將應戰

2020-01-03 13:01

影／領導救災不力！澳洲總理視察 災民拒握手要他滾

2020-01-03 12:32

南韓4月國會大選 朝野備戰搶攻議員席次

2020-01-03 12:21

川普下令擊殺伊朗指揮官 推特PO美國國旗慶祝

2020-01-03 11:52

日產前CEO高恩神奇潛逃 日本政府奇恥大辱

2020-01-03 11:44

美國空襲擊斃伊朗革命衛隊聖城旅指揮官 緊張局勢升級

2020-01-03 10:57

鼻酸！澳洲義消救火殉職 1歲多幼兒代父受勳

2020-01-03 10:39

澳洲大火肆虐 首相飽受抨擊

2020-01-03 10:33

黑奴貿易在歐洲重演？難民營有進無回 歐盟卻當沒看見...

2020-01-03 10:00
看更多

熱門文章

美洞穴「無頭男屍」懸案解開 竟為百年前殺妻逃犯

2020-01-03 16:46

小布希、歐巴馬都不敢殺蘇雷曼尼 川普為何動手？

2020-01-04 10:15

無人機精準斬首 美空襲狙殺伊朗高級將領

2020-01-03 17:58

將報復！伊朗駐UN大使：回應美國的方式就是軍事行動

2020-01-04 10:33

澳洲野火已燒掉1.5個台灣！ 雪梨日損10億

2020-01-03 14:23

影／零下26度公車出車禍！車上乘客凍成「雪人」

2020-01-03 16:34

烤比薩冒出惡臭白煙 打開烤箱發現「45公分張嘴蛇」

2020-01-04 11:11

美軍追殺？伊拉克什葉派民兵領袖車隊遇襲 六人喪生

2020-01-04 08:14

美擊斃伊朗將領 川普：採取行動以阻止戰爭發生

2020-01-04 06:22

伊朗將軍遭定點清除 中東危局一觸即發

2020-01-03 20:10

鼻酸！雙親車禍亡 2歲童呆坐墓前喊「媽媽」

2020-01-03 19:53

遭美軍狙殺 蘇雷曼尼被喻為007加女神卡卡的複合體

2020-01-03 22:22

美國伊朗衝突升溫 時序演變一次看懂

2020-01-03 19:03

婚禮耍浪漫「放白鴿」！下秒牠斷氣墜地嚇呆全場

2020-01-03 16:24

這位總統拚連任 一再利用國安危機做政治操作

2020-01-03 22:39

2度拋棄！女童與街友住垃圾堆 因生父嫌「照顧麻煩」

2020-01-03 20:34

影／重回獵殺現場！蘇雷曼尼死無全屍 一枚戒指辨身分

2020-01-04 12:50

聖城旅不上前線 美國難痛擊

2020-01-04 00:27

蘇雷曼尼其人…卡卡＋007＋隆美爾

2020-01-04 00:21

蘇雷曼尼死 中東勢力恐失衡

2020-01-04 00:23

巴菲特：上市公司投資該專注股東利益 非ESG原則

2020-01-03 14:55

美國擊殺蘇雷曼尼 伊朗高層撂狠話誓言「嚴厲報復」

2020-01-03 18:20

川普令擊殺伊朗將領 美稱致力緩和情勢 陸籲克制

2020-01-03 23:33

那些沒賣出的耶誕樹 後來去哪兒了？

2020-01-03 14:00

英少女謊報輪姦？專家看自白書驚覺她「被認罪」

2020-01-03 17:17

聯合國秘書長：世界承受不起再一次波灣戰爭

2020-01-04 02:14

中國滑雪隊「發威」 命挪威圖書館下架敏感書籍

2020-01-03 15:10

美伊衝突升高 分析師怎麼看

2020-01-03 19:14

被成衣業產生的汙染震懾落淚 她創辦永續品牌

2020-01-03 15:05

高階將領遭美國暗殺 伊朗舉國哀悼

2020-01-04 02:04

美軍擊殺伊朗聖城旅指揮官後　紐約、洛杉磯加強戒備

2020-01-04 09:22

「我痛恨中國人」西雅圖遊民攻擊亞裔

2020-01-03 15:04

印尼洪災增至43死 近40萬人流離失所

2020-01-03 21:07

美軍無人機 炸死伊朗聖城旅指揮官

2020-01-04 00:18

16歲男孩登俄州最高峰 墜500呎奇蹟生還

2020-01-03 15:10

美伊衝突升高 油價飆

2020-01-04 02:00

川普對北韓、伊朗「邊制裁邊談判」 策略失敗了嗎？

2020-01-03 17:57

中東局勢升溫 楊潔篪與龐培歐通話籲美克制

2020-01-04 03:31

她不怕槓官員 打破日本政治新聞報導文化

2020-01-03 14:27

美國擊殺伊朗將領 敲開直接對抗之門

2020-01-03 21:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top