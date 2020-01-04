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應對中國 印尼加強納土納海域巡邏

2020-01-04 16:42德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）據路透社報導，印尼增加在納土納群島周邊的巡邏。雅加達當局稱，一艘中國海警船曾進入印尼專屬經濟區。

12月中旬，這艘中國船只進入納土納群島北部附近海域。印尼外交部作出強烈抗議，並召見中國駐雅加達大使。

本周二（12月31日），中國外交部發言人耿爽在答記者問時表示，「中國對南沙群島擁有主權，對南沙群島有關海域擁有主權權利和管轄權」。「中國漁民一直在中國南沙群島有關海域開展正常的漁業生產活動。」他沒有提及納土納群島。

中國聲稱對資源豐富的南中國海大部分海域擁有主權。文萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南也提出主權聲索。

印尼海事安全局海上行動負責人諾斯亞瓦·伊姆布特（Nursyawal Embut）向路透社表示，該機構已向納土納海派遣更多船只。他說：「我們正在加強對該海的巡邏以防領土侵犯以及在北納土納的非法捕魚。我們正努力防範外國船只侵犯我國主權。」

印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）向媒體表示，政府已同意增加在該海域的巡邏，並重申對中方的指控。周三，印尼呼籲北京作出解釋。

圍繞納土納群島周邊捕魚權，印尼多次和中國發生爭執，曾扣押中國漁民，並擴大其軍事存在。

苗子/凝煉（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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