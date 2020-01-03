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巴黎近郊隨機刺人釀4傷 嫌犯遭警方擊斃

2020-01-03 23:00聯合報 編譯羅方妤／即時報導

英國BBC報導，法國巴黎南部近郊7公里的維勒瑞夫（Villejuif）一座公園3日發生隨機刺人事件，一名男子持刀隨機刺傷數人，警方已將嫌犯擊斃。

據報有4人被刺傷，其中1人身受重傷。警方在追捕過程中將嫌犯擊斃。一些報告稱嫌犯當時穿著炸彈背心。

警方建議人們避免靠近案發現場。

巴黎南部近郊維勒瑞夫一座公園發生隨機刺人事件，此為巴黎街頭示意圖，非案發現場。（...
巴黎南部近郊維勒瑞夫一座公園發生隨機刺人事件，此為巴黎街頭示意圖，非案發現場。（美聯社）
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