印尼洪災增至43死 近40萬人流離失所

印尼首都雅加達大都會區因跨年夜豪雨引發洪災。救災官員表示，由於搜救人員在洪水退去時發現更多遺體，洪災死亡人數3日攀升至43人，39萬7000人流離失所。季風帶來的降雨和河流水位上漲淹沒雅加達大都會區至少182個鄰近地區，並導致郊區的茂物和德博地區發生山崩，活埋十數人。

印尼國家災害應變總署發言人阿古斯表示，罹難者也包括自跨年夜暴雨後，河水在本月1日沖垮堤防時溺死或被電死的人。3名長者因失溫而死。

這是自2013年以來最嚴重洪災，當時雅加達被季風帶來的降雨淹沒，造成57人死亡。洪水2日傍晚在雅加達某些地區開始消退，使居民得以返家。阿古斯說，約有39萬7000人在雅加達大都會區的避難所避難。

返家的居民發現淤泥和碎石覆蓋街道。停在車道的汽車被沖走，倒置在公園或和其他車輛堆疊在狹窄的巷弄中。涼鞋、鍋碗瓢盆和舊照片散落在人行道。當局利用消退的水清除淤泥和街道上成堆的濕垃圾。

成千上萬戶住家和商家電力都已恢復。雅加達的哈里姆柏達那庫蘇馬國內機場跑道被淹沒後，於2日重新開啟。近兩萬名旅客因機場暫時關閉受影響。

這次洪水凸顯了印尼的基礎設施問題。雅加達有1000萬名居民，其中包括大都會區居民共有3000萬人。雅加達容易發生地震和洪災，並且，由於無節制的抽取地下水，它正在快速下沉。雅加達交通壅塞估計每年造成65億美元（約台幣1950億元）的經濟損失。