英少女謊報輪姦？專家看自白書驚覺她「被認罪」

英國少女去年7月控訴在塞浦路斯遭12名以色列青年集體性侵，最後卻突然撤回控訴，並因謊報案件而被告上法院。圖為去年12月30日她遮著臉出庭聆聽判決。圖／法新社 分享 facebook 一名英國少女去年7月控訴在塞浦路斯遭12名以色列青年集體性侵，最後卻突然撤回控訴，並因謊報案件而被告上法院，引發軒然大波。《每日郵報》首度曝光此案中最關鍵的少女撤告書，通篇竟充斥著非英語母語者的用詞，英國專家因此研判，少女很可能被逼簽認罪、蒙受冤屈。

這篇自白寫道：「我在2019年7月17日報案，說自己在阿伊納帕（Ayia Napa）遭到性侵，這並非事實。真相是我沒有被性侵，所有發生在那棟公寓中的事都經過我的同意，我通報強姦是因當時我不知道他們正在錄影並羞辱我。那晚我發現他們錄下我從事性行為，讓我感到屈辱。因此，我要為犯下這個錯而道歉。」

分析字裡行間，曼徹斯特大學司法語言學家尼尼（Nini）博士表示，開頭的「The report I did」就有問題，英語母語者應該會說「The report I made」。此外，「並非事實」（Not the truth）文法上雖然沒錯，但英國人習慣講「不是真的」（Not true）。公寓（Apartment）更是美式用語，以該少女受過的英國教育，應該會說「Flat」；發現他們（Discoverd them）也像是非英文母語者的講法，從事性行為（Doing sexual intercourse）也是，英語母語者會用「Having」而非「Doing」。

尼尼表示，除非這名19歲少女是犯罪集團首腦，刻意透過文字營造出「被認罪」的受冤假象，不然更有可能的解釋是，這封撤告書是由非英文母語者所寫。

該名少女表示，她在沒有律師陪同下，被當地警長偵訊長達8小時，在這當中她飽受威脅、被禁止去上廁所。最終她在半夜1點半左右簽下這份聲明，只求能夠回家。

然而，尼尼提供的證詞沒有被採信，當地法官認為少女是自行寫出這封自白，在去年12月30日判她「公共妨礙罪」成立，本月7日即將決定刑期，最重可判一年有期徒刑與一千歐元罰金。

此案宣判後遭女權團體批評不公，因為案發前後，塞浦路斯正準備與以色列簽下一筆天然氣管道的大合約，疑似不想得罪大客戶。涉案的12名以色列青年雖然事後被捕，但在少女撤告當天就獲釋飛回家鄉，並未被要求提供證據證明清白。

英國民間正發起旅遊抵制活動，要求塞浦路斯重審此案，並呼籲首相強生介入。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）已向塞國當局表示關切此案。