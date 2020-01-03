影／零下26度公車出車禍！車上乘客凍成「雪人」

俄羅斯極北城市諾里爾斯克（Norilsk）日前一輛公車在暴風雪中發生車禍拋錨，20多位乘客被迫拉起外套遮擋吹入車內的風雪，一個個都凍成「雪人」。

《西伯利亞時報》報導，這起事件發生在12月30日，當時室外氣溫為攝氏零下26度，風速達到每秒30公尺。拍攝影片的男子聲稱，他們搭乘35路公車，被困在達爾迪康河（Daldykan）附近約半小時，風雪直撲他們的臉龐而來，大家都在等著，看有什麼事情會發生。

目擊者塞多瓦（Lyubov Sedova）說，當時視線不佳，導致公車撞上另一輛車拋錨，車上乘客就在原地乾耗約40分鐘，因為多扇車窗無法關上，才導致風雪吹進車內。

這段影片和目擊者證詞都得到市長辦公室的證實，一位不具名居民透露，當地公車暖氣系統常故障、車窗也會不翼而飛，類似場景每逢冬季都必然上演。要是外人覺得稀奇，歡迎到諾里爾斯克體驗一番。有網友觀察到乘客反應都很平靜，認為此事在當地恐怕是稀鬆平常。