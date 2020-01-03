被成衣業產生的汙染震懾落淚 她創辦永續品牌

服飾品牌Reformation是耶魯．厄法拉羅（Yael Aflalo）創立的永續快時尚品牌，許多名人包括歌手雷哈娜、演員潔西卡艾芭、薩塞克斯公爵夫人梅根等都是這個牌子的粉絲。不過，耶魯並不是一開始就投入永續時尚，而是在10年前一次中國大陸出差行，才萌生了永續時裝業的想法。

英國廣播公司報導（BBC），耶魯當時在中國出差被製作衣服產生的汙染震懾，因而萌生永續時裝想法。她說，「我當時哭了，我對於時裝業造成的汙染感到非常難過。我看見有機食物當時正在興起，我想說時裝業也必須要有永續的選項，所以我開始朝這個方向發展」。

她將當時自己的服飾店改造成Reformation品牌。Reformation服飾建立在環境友善的纖維上，包括廚餘。耶魯表示，品牌成立初期最大障礙是尋找工廠生產少量的衣服，她說，「沒有人願意幫我做衣服，我感到厭倦，因此我雇用了裁縫師，開始自己在洛杉磯製造衣服」。

該品牌以永續性為核心，品牌會定期公布永續追蹤報告。耶魯表示，「我們建立了有意識的生活品牌，綠色時尚不等於犧牲風格」。

該品牌自2015年以來就保持碳平衡，服飾包裝是用100%回收紙產品及可分解的生物基礎材質製作；該品牌也在洛杉磯建立第一間透過可再生能源發電的永續縫紉工廠。Reformation要求供應商必須在工作實踐上達到嚴格的審查機制並符合國際標準。