美無人機發射數枚飛彈擊殺伊朗指揮官 伊朗要報復

美國承認3日派出無人機在伊拉克巴格達機場發動空襲，殺死伊朗革命衛隊精銳聖城旅指揮官蘇雷曼尼。路透 分享 facebook 伊拉克國營電視台報導，伊朗革命衛隊精銳聖城旅（Auds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）3日凌晨在巴格達國際機場的空襲中喪生。

美國官員透露，美方出動無人機發動攻擊，發射多枚飛彈。美國國防部發表聲明說：「在總統的指揮下，美軍採取果斷的防禦行動，殺死美國認定的外國恐怖組織伊朗革命衛隊聖城旅領袖蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），以保護美國派駐海外人員。」

伊朗國營電視台引述革命衛隊聲明證實，蘇雷曼尼在美軍的攻擊中「殉難」。

此一攻擊行動預料將引發伊朗針對以色列和美國目標進行嚴厲報復。

伊朗外長譴責，美方行動危險、愚蠢，美國要為後果負責；伊朗革命衛隊前指揮官揚言為蘇雷曼尼復仇。

紐約時報報導，蘇雷曼尼之死對伊朗而言是一項重擊，同時代表美國總統川普對伊朗進行「最大施壓活動」升級，該施壓活動始於經濟制裁，逐步邁入軍事範疇。

事件可能成中東局勢轉捩點，經過數月的緊張關係後，美國對伊朗的政策出現劇變。

空襲之前，美國國防部長艾思博2日警告，若聽聞準軍事組織計劃對美軍基地和人員發動更多攻擊，美軍將對伊拉克和敘利亞境內獲伊朗支持的部隊進行先制打擊。

美國官員認為，蘇雷曼尼該為死於伊拉克戰爭和伊朗在中東各地敵意活動的數百名美軍士兵負責。

同時在這場空襲中喪生的還包括親伊朗的伊拉克民兵組織外圍團體「人民行動部隊」（PMF）的將領穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）、PMF公關主管亞布瑞（Mohammed Ridha Jabri），以及其他為數不詳人員。有報導說，可能包括另外12名伊拉克士兵。

根據伊拉克聯合指揮部一名要求匿名的將領，蘇雷曼尼和亞布瑞搭機由敘利亞或黎巴嫩抵達巴格達。兩輛車前往接機，穆罕迪斯在其中一輛裡。兩車離開機場時遭轟炸。

這場空襲是數小時內接連發生在巴格達機場的第二次攻擊。稍早的攻擊發生於2日晚間，牽涉到三枚火箭，但似乎沒有造成任何傷亡。

美軍日前鎖定伊朗支持的真主黨旅據點進行轟炸，以報復上周一名美國包商在靠近基爾庫克的基地裡因火箭攻擊而喪生。

親伊朗的民兵成員因此在12月31日包圍美國駐伊拉克大使館，在上萬示威者包圍之下，外交人員受困超過24小時。使館接待區遭縱火破壞，圍牆遭塗鴉。示威者1日下午散去。