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土耳其出兵利比亞 川普批：外國干預

2020-01-03 14:15聯合晚報 國際中心／法新社3日電

土耳其國會同意出兵利比亞，圖為土耳其總統厄多安。 美聯社
土耳其國會同意出兵利比亞，圖為土耳其總統厄多安。 美聯社
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土耳其國會2日同意授權政府派兵前往利比亞支持聯合國認可的利比亞全國團結政府，美國總統川普立刻明白警告，飽受戰亂摧殘的利比亞不該有任何「外國干預」。

利比亞前獨裁領袖格達費2011年遭推翻並喪生，結束他對利比亞長達42年的統治，利比亞隨後分裂成兩個陣營，分別是掌控西北部的的全國團結政府（GNA），及以東部為基地的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）。

被圍困的全國團結政府去年4月起就一直遭受哈夫塔攻擊，哈夫塔背後有沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國支持，這幾個國家都是土耳其的區域競爭對手。

土耳其國會同意政府派兵前往利比亞支援全國團結政府，授權期效一年。

法新社報導，白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）在聲明中表示，為因應土耳其可能的介入，川普在電話中告訴土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan），「外國干預會使利比亞情勢更加複雜」。

埃及也強烈譴責土耳其國會的決定，並表示這等於「公然違反國際法及聯合國安全理事會關於利比亞的決議」，以色列、希臘指此舉嚴重威脅區域穩定。

厄多安預定8日會見到訪的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），共同出席一條新天然氣輸送管線的啟用儀式，預期利比亞會是兩人會談的重要議題。厄多安曾多次指責俄羅斯派遣傭兵支持哈夫塔的武裝部隊，但俄羅斯否認。

雖然土耳其和俄羅斯在敘利亞內戰支持不同勢力，兩國仍設法在敘利亞衝突議題上密切合作；預料土俄在利比亞議題上將尋求類似的做法。

利比亞土耳其俄羅斯川普聯合國

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