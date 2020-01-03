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影／領導救災不力！澳洲總理視察 災民拒握手要他滾

2020-01-03 12:32聯合報 編譯周辰陽／即時報導

澳洲燎原野火目前仍不見停歇，總理莫里森成為眾矢之的。2日他前往新南威爾斯省南岸的科巴克鎮（Cobargo）勘災時，更遭當地居民怒罵白癡，還被「F」字眼問候，不得不縮短行程。

野火在科巴克鎮奪走至少2條人命，房產、牲口及牧場損失無數。一位當地居民拒絕和莫里森握手，在莫里森硬握住她的手後，這位女士才說：「只要你給鄉村消防局（Rural Fire Service）更多錢，我才會跟你握手」。

更多科巴克鎮居民隨後加入聲討的行列，怒罵「總理先生，撥點錢給我們新南威爾斯邊緣小鎮如何？為什麼只有4輛消防車前來保護我們。總理先生，我們這個小鎮沒有很多錢，但我們還有良心的。」

也有居民看到莫里森掉頭就走，直指「我不要（跟你握手），老兄，你是個白癡。」還有人當場表示：「朋友，你別想拿到本鎮的任何一張選票。你是個白癡。看到周圍的人沒？沒有人會投給你，你的自由黨沒票。小子，你滾吧，我們沒什麼好說的。」

儘管莫里森已經往鎮外走去，居民仍不想放過他，直呼「總理先生，死掉的人現在怎麼樣啦？沒地方住的人現在怎麼樣啦？」，「你在這裡不受歡迎，X你的！」

一位訓斥莫里森的居民著攝影機怒批，「每次這裡淹水或火災，我們什麼支援都沒有，如果我們是雪梨或北岸，捐款和緊急補助就會滾滾而來。」有人則大罵，「出去，別再回來，你他X的不受歡迎。」

莫里森之前就因消極對抗氣候變遷受到批評，火燒東南岸時跑去夏威夷度假更引發眾怒。對於民眾不加掩飾的暴怒，莫里森稱不意外，所以他才要親自探訪視察和慰問，也了解失去一切的居民懷抱強烈情緒，但大火還沒有熄滅，往後日子也非常危險，中央政府將提供民眾能夠獲得一切的必要支援。

澳洲燎原野火目前仍不見停歇，總理莫里森成為眾矢之的。2日他前往新南威爾斯省南岸的...
澳洲燎原野火目前仍不見停歇，總理莫里森成為眾矢之的。2日他前往新南威爾斯省南岸的科巴克鎮（Cobargo）勘災時，更遭當地居民怒罵白癡，還被「F」字眼問候，不得不縮短行程。圖：莫里森當時要和一位居民握手，但對方刻意不伸手。路透/Nine Network
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