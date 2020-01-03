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日產前CEO高恩神奇潛逃 日本政府奇恥大辱

2020-01-03 11:44經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

日產汽車前執行長高恩（Carlos Ghosn）跌落神壇，從「日產救世主」淪為階下囚，令人唏噓；但他棄保潛逃的曲折過程更引發震撼，也讓日本檢方蒙受奇恥大辱。

高恩在1978年進入米其林輪胎公司，爬到北美地區執行長，贏得「成本殺手」的稱號。1996年轉職法國雷諾汽車，挽救公司瀕臨破產的財務危機。高恩對日產汽車的貢獻也不容抹滅，1999年日產面臨嚴重虧損，高恩推動「雷諾－日產聯盟」的結盟，並在接管日產後推出「日產復興計畫」（NRP），靠著裁員、減少成本、關廠等鐵腕手段，讓日產奇蹟般地在2020年就轉虧為盈，成為日本企業全球化改造的經典案例。

然而，2018年11月，日本檢方以涉嫌違反《金融商品交易法》為由逮捕高恩，他面臨多項指控，包括隱匿所得、挪用公款、背信等，可能的刑期達15年。

高恩被捕以來，一再否認所有指控，並聲稱無法獲得公平審判，自認是日產高層內鬥的受害者；他也抱怨保釋條件過於嚴苛，尤其是禁止他與妻子聯繫。

然而，交保候審期間，高恩竟在神不知鬼不覺情況下，避開檢警和機器的重重限制和監視，逃到黎巴嫩。有關他金蟬脫殼的方法也眾說紛紜，據傳他的逃亡計畫試鏡過數月的策劃，他的妻子卡羅爾扮演要角，先是安排樂團到住處演出，之後躲進樂器箱離開，偷渡出境，再來則由卡羅爾的兄弟和在土耳其的人脈協助，由土耳其搭乘私人飛機入境黎巴嫩。

不過，高恩已發表聲明，撇清親人與自己的逃亡有關；他表示：「有關我妻子和家人參與我離開日本行動計畫的的猜測是錯誤的，我一個人安排脫逃行動，家人並未參與。」

擁有巴西、黎巴嫩、法國三重國籍的高恩抵達黎巴嫩後，宣稱自己並非逃避司法，而是「逃離逃離司法不公以及政治迫害」；至於為何潛逃至黎巴嫩，一般認為是因為該國與日本沒有引渡條約；另外，高恩在黎巴嫩成長，擁有眾多親友，也因為經常捐款，深獲當地民眾尊敬，黎巴嫩政府也與高恩關係良好。

高恩潛逃出境，令日本法務省、外務省、海關和日本檢警都相當難堪，也引發輿論譴責。目前，黎巴嫩當局已收到國際刑警組織的紅色通緝令，要求高恩；同時，土耳其也對高恩經由該國伊斯坦堡逃至土耳其的過程展開調查。

據了解，黎巴嫩國內保安部門尚未將通緝令轉給司法部門。一位高階保安官員表示，目前仍不清楚黎巴嫩有關機關會否傳喚高恩問訊，但強調黎巴嫩不會將其公民引渡至他國受審。

日產汽車前執行長高恩與妻子卡羅爾。 路透
日產汽車前執行長高恩與妻子卡羅爾。 路透
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黎巴嫩日產土耳其

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