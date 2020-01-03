澳洲大火肆虐 首相飽受抨擊

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澳洲首相莫裡森周四前往澳大利亞東南方被火災破壞的科巴戈（Cobargo）進行視察，卻因遭到當地民眾的抨擊與嘲諷，而不得不提早離開。受災戶批評首相沒有針對新南威爾士州发生的森林大火充分采取行動。

新南威爾士州警方表示，本周有兩位科巴戈人民在大火中喪失了性命，還有更多人失去了家園。一名63歲的父親與他29歲的兒子在家中喪命。還有一名72歲的男子失蹤。目前，大火已經吞噬了將近五百萬公頃的土地，超過1400幢房屋被摧毀。澳聯社報導，有超過17人罹難、數十人失蹤。

新南威爾士州（NSW）政府周四（1月2日）要求所有游客離開從巴特曼斯貝（Batemans Bay）延伸250公裡到維多利亞州邊界的地區，堪稱是澳洲歷史上規模最大的一次撤離行動。

首相莫裡森在前往災區進行視察的時後，有人對他大喊「你不會在這裡拿到任何選票」、「我們怎麼會只有四輛卡車可以捍衛我們的城鎮? 」莫裡森接著被引導著離開城鎮，但是仍然有人在他身後大喊「首相，那些罹難的人怎麼辦? 還有無家可歸的人怎麼辦? 」

對於自己在視察時受到的待遇，莫裡森告訴澳大利亞廣播公司(ABC):「我能夠理解人們的強烈心情，他們失去了一切，而且他們將來的日子也處在危險當中。」他說: 「我的工作室確保在這些困難的時刻，仍然能夠穩定局勢，並且支持這些州現在正在做出的應變措施。」

莫裡森在大火爆发後的第一場記者會上，不但捍衛自己的應變能力，也堅稱他的氣候政策是「理性的」。

莫裡森強力支持燃煤发電，認為火災的起因是該國長達三年的干旱。

他說:「回應這次事件的最好方式，就是維持我們過往的應變方式，給予正在跟火災搏斗的消防人員最高的信任。」他說他理解人們的苦痛、挫折感，但是「這是一個自然災害，我們應該用最冷靜、有秩序的方式處理...」

莫裡森也堅持不會犧牲經濟发展，改變他的氣候政策，也說澳大利亞面對逆境的能力已經高於其他國家。

羅法/楊威廉(美聯社、法新社、德新社、路透社)

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