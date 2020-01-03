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地緣政治緊張推升避險需求 油價金價上揚

2020-01-03 08:28經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周四小幅上漲，因中東緊張局勢加劇，且跡象顯示美中貿易緊張局勢緩解，但美元走強限制了油價漲幅。金價創近七個月來最長漲勢，因對中東和北韓緊張局勢的疑慮推升黃金避險需求。

布蘭特原油期貨收漲0.25美元或0.38%，結算價報每桶66.25美元。西德州原油期貨收漲0.12美元或0.2%，結算價報每桶61.18美元。

美元從六個月低點反彈，但中東緊張局勢升級衝擊供給的疑慮，蓋過美元上漲的影響。

土耳其國會通過允許在利比亞部署軍隊的法案，為雙方進一步的軍事合作奠基。美軍周末在伊拉克和敘利亞發動空襲，中東地區地緣政治風險升高。美國國防部長艾思博周四表示，跡象顯示伊朗或其支持的部隊可能發動更多襲擊。

Again Capital的合夥人John Kilduff表示：「我認為，投資人已意識到中東伊拉克和利比亞的情勢。」

市場預期美中貿易協議樂觀進展將支撐能源需求，提振油價。美國總統川普表示，將於15日在白宮與中國大陸簽署第一階段貿易協議。

金價周四上漲，美國和伊朗間的緊張關係以及北韓宣布將推出新的戰略武器，引發市場對地緣政治緊張升溫的疑慮。

黃金現貨上漲0.6%，報每英兩1,525.57美元；美國黃金期貨收漲0.3%，結算價報每英兩1,528.10美元。

CPM Group董事合夥人Jeffrey Christian表示：「假期結束後，投資人正重新調整投資組合。儘管股市此輪大漲，投資人考慮目前的經濟和政治環境後感到不安，因而分散投資。」

INTL FCStone歐洲、中東和非洲及亞洲市場分析負責人Rhona O’Connell說：「黃金受益於美國和伊朗之間的緊張關係。」

中東伊朗油價

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