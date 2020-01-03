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美股四大股指同創新高 蘋果首度升穿300美元

2020-01-03 06:58經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股四大指數在2020年第一個交易日締造收盤紀錄新高，主因中國大陸央行支持經濟的最新政策，進一步提振貿易局勢及全球經濟前景樂觀情緒。蘋果、字母、Nike等大型股股價均漲至歷史高點。

道瓊工業指數上漲330.36點或1.16%，至28,868.8點；標普500指數上漲27.07點或0.84%，至3,257.85點；那斯達克指數上漲119.59點或1.33%，至9,092.19點。

費城半導體指數也寫下收盤紀錄，收漲2.07%至1,887.9點。

中國大陸央行周三宣布，將於6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。這是2018年初以來第八次降準，對中國大陸經濟帶來新的刺激，提振全球股市。華府和北京貿易緊張局勢緩解，也增強投資人對全球經濟將在2020年加速成長的樂觀預期。

美國經濟數據進一步提振市場的樂觀情緒。勞工部公布，美國上周申領失業救濟金人數小幅下降。

標普500指數在過去14個交易日裡11度締造收盤新高，也寫下三周來最大單日漲幅。道指創近四周來最大單日漲幅，那指則創近三個月最大單日漲幅。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「中國放寬貨幣政策的消息提振股市，美中達成貿易協議也是利多。」

蘋果股價收漲2.3%，漲至300.35美元，首度升穿300美元大關。

TIAA全球市場總裁Chris Gaffney說：「今年開局很好，北京當局傳遞的訊息是繼續扶助成長，甚至在市場上創造更多的成長，利率將保持在低點。」

投資者也正密切關注地緣政治緊張局勢，包括北韓，該國領導人金正恩宣布不再遵守停止大規模飛彈試驗的承諾，並且很快會推出「新的戰略武器」。

美股主要指數在2020年第一個交易日全面收漲。 路透
美股主要指數在2020年第一個交易日全面收漲。 路透
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