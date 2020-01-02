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國際刑警組織對黎巴嫩發出紅色警示 要求協助逮捕高恩

2020-01-02 23:07聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

國際刑警組織（Interpol）2日向黎巴嫩政府發出「紅色警示」，要求逮捕潛逃至該國的日產前董事長高恩（Carlos Ghosn）。

紅色警示（red notice）是國際刑警組織對成員國發出的通告，要求協助追緝及逮捕有案在身的目標。高恩被控挪用公款等四項罪名，去年以天價保釋金及交出三本護照換取保釋，卻在上月底潛逃出境抵達黎巴嫩。

國際刑警組織發出關於高恩的紅色警示。（美聯社）
國際刑警組織發出關於高恩的紅色警示。（美聯社）
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黎巴嫩日產

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