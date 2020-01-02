內唐亞胡求豁免 反對人士批極權

內唐亞胡向以色列議會申請刑事豁免權，引起軒然大波。（photo by Twitter） 分享 facebook 以色列總理內唐亞胡向以色列議會提出申請刑事豁免權，並表示自己是受到政治上的威脅才出此下策。反對黨領導人甘茨則表示：「這項請求若通過，將讓內唐亞胡取得個人利益，也意味著擁極端豁免權的政府誕生。」政治評論家塔希爾也說：「豁免權一定程度上會傷害民主。」

申請豁免權惹議

根據《CNN》報導，以色列總理內唐亞胡向以色列議會提出申請刑事豁免權，以免遭貪污、賄賂、詐欺及背信罪等起訴罪嫌判刑入獄。

內唐亞胡稱自己受到政治上的威脅，為免就任期間遭迫害下台，才提出這項申請。他指出，所有的指控都是左派政黨及媒體合作密謀政變。「提出刑事豁免權是為了保護人民的權益，讓經由民主選舉上任的人能夠做完任期。」他補充。

根據以色列議會規定，包括總理在內的所有議員，都有權利要求刑事豁免權，但必須由常設委員會審核通過，再由議會120名成員進行表決。以色列「藍與白政治聯盟」領導人甘茨表示：「這項請求若通過，將讓內唐亞胡取得個人利益，也意味著擁極端豁免權的政府誕生。」

屢遭收賄指控

據《NPR》報導，內唐亞胡被指控收受媒體大亨提供的高價禮物及報酬，以換取他政治上的協助。引起以色列國內最大反彈的則是內唐亞胡與電信公司交換利益，以換取媒體持續曝光對其有利的報導。

內唐亞胡在該媒體正向曝光的時間長達5年，也深深地影響聘用編輯和記者的決策。另一起案件中，他則被指控從好萊塢製片人及澳洲億萬富翁那裡收受逾20萬美元的禮物，包括珠寶、雪茄和香檳。

根據以色列國內民調顯示，大多數民眾反對內唐亞胡獲得豁免權。甘茨表示，內唐亞胡正將自己置於法律之上，並呼籲內唐亞胡的支持者拋棄他。

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