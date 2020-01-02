印度總理莫迪致電鄰國拜年分享願景 獨漏巴基斯坦

印度總理莫迪打電話給鄰國拜年，獨漏巴基斯坦。路透資料照片 分享 facebook

印度總理莫迪元旦當天給鄰國領導人致電拜年，包括不丹、斯里蘭卡、馬爾地夫、孟加拉和尼泊爾的領袖都和莫迪講上電話。莫迪表示要和印度的區域朋友及夥伴與對方共享和平、安全、繁榮的願景。眼尖的印度媒體注意到，有一個國家被莫迪獨漏：巴基斯坦。