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印度總理莫迪致電鄰國拜年分享願景 獨漏巴基斯坦

2020-01-02 18:02聯合報 編譯張佑生╱即時報導

印度總理莫迪打電話給鄰國拜年，獨漏巴基斯坦。路透資料照片
印度總理莫迪打電話給鄰國拜年，獨漏巴基斯坦。路透資料照片
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印度總理莫迪元旦當天給鄰國領導人致電拜年，包括不丹、斯里蘭卡、馬爾地夫、孟加拉和尼泊爾的領袖都和莫迪講上電話。莫迪表示要和印度的區域朋友及夥伴與對方共享和平、安全、繁榮的願景。眼尖的印度媒體注意到，有一個國家被莫迪獨漏：巴基斯坦。

莫迪印度拜年

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