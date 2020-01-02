野火燒不停 澳洲新南威爾斯省進入七天緊急狀態！

澳洲森林大火持續延燒，新南威爾斯省2日宣布，當地3日上午9時開始，進入為期七天的緊急狀態。

新南威爾斯省省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，已經宣布緊急狀態，以便於在預報的可怕火災風險發生前，能進行強制撤離和封閉道路。

新南威爾斯省鄉村消防局局長費茲蒙斯（Shane Fitzsimmons）稍早表示，4日的火勢恐比12月31日還糟。年底那天的火災至少造成八人死亡。

費茲蒙斯說，「4日的情況可能比跨年夜那天還嚴重，且新省東南部許多地區皆可能受到強烈影響」。