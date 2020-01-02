雅加達暴雨成災 跨年夜16死、3萬人撤離家園

印尼雅加達跨年夜暴雨引發洪災，至少9人喪命。 美聯社 分享 facebook

印尼災害管理當局今天表示，首都雅加達都會區因為跨年夜下起暴雨引發相關洪災，有3萬多人撤離家園，16人罹難。

中央社引述法新社報導，約有3000萬人口的雅加達都會區有數以百計淹水社區停電，部分列車路線和一座機場也被迫關閉。

國家災害應變總署（BNPB）表示，目前得知在雅加達、茂物（Bogor）、德博（depok）、唐格朗（Tangerang）及勿加西（Bekasi）等大雅加達地區（Jabodetabek）有16人在洪災中罹難。另雅加達省政府統計，洪水至1日晚間造成3萬1232人無家可歸。

印尼國家電力公司（Perusahaan Listrik Negara，PLN）官員阿沙德表示：「為了避免更多觸電意外，我們關閉許多地區的電力。」阿沙德還說，他無法估計有多少居民受到停電影響，「目前我們專注採取相關措施，以確保民眾安全」。

雅加達都會區各地照片顯示，許多房屋泡水，車輛被淹沒在泥濘洪水中，部分民眾划著小型橡皮救生艇，或用輪胎內胎充當救生圈代步。

根據印尼交通當局說法，因為跑道嚴重淹水，哈里姆柏達那庫蘇馬機場（Halim Perdanakusuma Airport）今天被迫暫時關閉，許多航班轉往雅加達主要機場蘇卡諾哈達機場（Soekarno-Hatta International Airport）。

印尼雨季在每年11月下旬開始，雨季期間雅加達經常會受到洪患侵襲。