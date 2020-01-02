親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

參謀總長沈一鳴罹難 遺體正由搜救人員背帶下山

影／黑鷹失事畫面 生還者曹進平中將冷靜還原現場

雅加達暴雨成災 跨年夜16死、3萬人撤離家園

2020-01-02 15:05世界日報 編譯中心╱綜合1日電

印尼雅加達跨年夜暴雨引發洪災，至少9人喪命。 美聯社
印尼雅加達跨年夜暴雨引發洪災，至少9人喪命。 美聯社
分享

印尼災害管理當局今天表示，首都雅加達都會區因為跨年夜下起暴雨引發相關洪災，有3萬多人撤離家園，16人罹難。

中央社引述法新社報導，約有3000萬人口的雅加達都會區有數以百計淹水社區停電，部分列車路線和一座機場也被迫關閉。

國家災害應變總署（BNPB）表示，目前得知在雅加達、茂物（Bogor）、德博（depok）、唐格朗（Tangerang）及勿加西（Bekasi）等大雅加達地區（Jabodetabek）有16人在洪災中罹難。另雅加達省政府統計，洪水至1日晚間造成3萬1232人無家可歸。

印尼國家電力公司（Perusahaan Listrik Negara，PLN）官員阿沙德表示：「為了避免更多觸電意外，我們關閉許多地區的電力。」阿沙德還說，他無法估計有多少居民受到停電影響，「目前我們專注採取相關措施，以確保民眾安全」。

雅加達都會區各地照片顯示，許多房屋泡水，車輛被淹沒在泥濘洪水中，部分民眾划著小型橡皮救生艇，或用輪胎內胎充當救生圈代步。

根據印尼交通當局說法，因為跑道嚴重淹水，哈里姆柏達那庫蘇馬機場（Halim Perdanakusuma Airport）今天被迫暫時關閉，許多航班轉往雅加達主要機場蘇卡諾哈達機場（Soekarno-Hatta International Airport）。

印尼雨季在每年11月下旬開始，雨季期間雅加達經常會受到洪患侵襲。

雅加達機場印尼

延伸閱讀

影／黑鷹墜機現場一片狼藉 生還、罹難名單曝光

最新訊息／黑鷹直升機墜機 6死5傷2失聯

雅加達暴雨洪災 16死3萬人無家可歸

電信業 跨年行動傳輸量激增

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

野火燒不停 澳洲新南威爾斯省進入七天緊急狀態！

2020-01-02 14:51

167公分的高恩塞樂器箱潛逃出境？妻：純屬虛構

2020-01-02 14:20

跟進瑞典、芬蘭腳步　綠黨首次踏入奧地利政府

2020-01-02 11:01

澳洲氣候條件 易讓野火更大更頻繁

2020-01-02 14:40

熱浪恐加劇野火 澳洲新省要遊客48小時撤離

2020-01-02 14:38

跟進瑞典、芬蘭 綠黨首入奧地利政府

2020-01-02 14:08

德國1動物園失火數十猿猴殞命 禍首疑為天燈

2020-01-02 13:36

雅加達暴雨洪災 16死3萬人無家可歸

2020-01-02 12:16

澳洲氣候條件成為野火燃燒最佳環境

2020-01-02 12:05

影／驚險！澳洲野火襲消防車 滅火毯擋窗口阻隔

2020-01-02 11:23

海外需求提振 南韓12月工廠活動恢復成長

2020-01-02 10:15

天燈惹禍！德國動物園失火 30多隻動物慘被燒死

2020-01-02 09:36

北韓嗆新武器 聯合國：外交接觸是和平唯一道路

2020-01-02 09:04

極端氣候令澳洲大火形勢嚴峻 當局要求遊客撤離

2020-01-02 08:55

前日產執行長高恩傳與黎巴嫩總統會面 獲熱烈歡迎

2020-01-02 07:04

墨西哥監獄受刑人除夕鬥毆 16死5傷

2020-01-02 03:54

金正恩嗆推新戰略武器 川普：相信金會守信

2020-01-02 00:07

美軍急派陸戰隊 避巴格達變「班加西」第二

2020-01-02 00:07

美國伊朗敵對升溫 伊拉克淪角力戰場

2020-01-02 00:07

印尼雅加達跨年夜暴雨引發洪災 至少9人喪命

2020-01-01 21:09

教宗跨年夜罕見動怒 隔天脫稿公開道歉

2020-01-01 20:43

澳洲野火肆虐至少8死 逾200棟民宅焚毀

2020-01-01 20:41

駐伊拉克大使館遇襲後 美國向中東增兵

2020-01-01 19:13

罕見！金正恩似略過新年賀詞 專家：避免承認外交錯誤

2020-01-01 18:28

影／直擊！阿帕契直升機展示武力 協防美大使館

2020-01-01 15:15

25年來首次 駐菲代表處元旦升旗移師蘇比克灣

2020-01-01 15:06

跨年防恐 法出動10萬警力

2020-01-01 14:38

馬克宏新年演說強調年改勢在必行 促工會妥協

2020-01-01 13:43

除夕巴格達危機：伊拉克「萬人圍攻」美國大使館

2020-01-01 13:36

強生新年新希望 帶領英國脫歐撫平撕裂傷口

2020-01-01 13:22

高恩到底怎麼逃出日本的？有一說是當成樂器裝箱離境

2020-01-01 13:16

吉隆坡台校元旦升旗 駐馬國代表盼強化交流

2020-01-01 12:51

止不住煉獄般野火 澳洲罕見出動軍艦馳援

2020-01-01 12:36
看更多

熱門文章

德國老車廠恐裁7萬人…失業潮全因電動車

2020-01-02 10:00

2020年美元看貶？這些因素可能讓空頭跌破眼鏡

2020-01-01 17:06

天燈惹禍！德國動物園失火 30多隻動物慘被燒死

2020-01-02 09:36

三星電子晶片廠停電一分鐘 損失恐達數百萬美元

2020-01-01 18:58

教宗跨年夜罕見動怒 隔天脫稿公開道歉

2020-01-01 20:43

高恩到底怎麼逃出日本的？有一說是當成樂器裝箱離境

2020-01-01 13:16

Tiffany嫁LV前上門求親 但遭巴菲特婉拒

2020-01-01 21:21

前日產董座戈恩棄保潛逃 黎巴嫩當局：合法入境

2020-01-01 21:38

他嚐百年古董酒 專家驗出「噁心」成分後卻傻眼

2020-01-02 09:58

前日產執行長高恩傳與黎巴嫩總統會面 獲熱烈歡迎

2020-01-02 07:04

禿頭男訪「增毛駅」許願生頭髮 一年對比照嚇壞網

2020-01-01 20:42

真的草包！ 美國公路遭風滾草占據 多台車輛受困10小時

2020-01-02 12:27

日產前董座戈恩棄保潛逃 日本媒體怒罵懦夫

2020-01-01 16:50

美股封關 最長牛市還會延續

2020-01-02 00:47

駐伊拉克大使館遇襲後 美國向中東增兵

2020-01-01 19:13

巴隆周刊：蘋果CEO庫克締造了這項美國企業史紀錄

2020-01-01 21:46

13歲女童慘遭獸父性侵4年 腹痛產子併發症不治

2020-01-02 09:44

2020元旦美國玫瑰花車遊行 「台灣築夢飛翔」花車獲國際獎

2020-01-02 06:55

罕見！金正恩似略過新年賀詞 專家：避免承認外交錯誤

2020-01-01 18:28

高恩潛逃 日產、雷諾股價恐雪上加霜

2020-01-02 03:00

東京迪士尼迎鼠年 和風米奇米妮出風頭

2020-01-01 23:16

167公分的高恩塞樂器箱潛逃出境？妻：純屬虛構

2020-01-02 14:20

eBay去年最貴的交易：與巴菲特共進午餐

2020-01-02 00:33

極端氣候令澳洲大火形勢嚴峻 當局要求遊客撤離

2020-01-02 08:55

川普：美中二階談判 應會完成全面貿易協議

2020-01-02 00:20

德國新年煙火疑釀動物園祝融 數十隻動物喪命

2020-01-01 22:16

印尼雅加達跨年夜暴雨引發洪災 至少9人喪命

2020-01-01 21:09

澳洲動物園飼育員 把動物帶回家躲野火

2020-01-01 20:59

遭女信徒拉手生氣掙脫 教宗為失去耐性致歉

2020-01-02 04:59

插座裡藏了什麼？日本藝術家創造「小人秘密基地」 網友讚高品質

2020-01-02 12:48

川普透露簽署美中貿協時間 北京保持沉默

2020-01-01 22:05

迎接東奧！2條成田機場巴士線將廢止 整合為TYO-NRT單程1000日幣

2020-01-02 10:40

美加班新制 勞資都不滿意

2020-01-02 03:00

印度新陸軍參謀長：聚焦強化中印邊境作戰能力

2020-01-01 22:09

美軍急派陸戰隊 避巴格達變「班加西」第二

2020-01-02 00:07

英男泰國跨年放煙火突爆炸 火光朝臉炸開不治身亡

2020-01-02 11:04

芬達汽水罐鬧雙胞？網友看完4秒影片：我眼花了嗎

2020-01-02 13:23

外媒揭秘飛機艙內必點飲料 空服員最討厭零卡可樂

2020-01-02 15:46

婦到醫院動手術竟全身起火 40%灼傷不治身亡

2020-01-02 15:29

影／驚險！澳洲野火襲消防車 滅火毯擋窗口阻隔

2020-01-02 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top