167公分的高恩塞樂器箱潛逃出境？妻：純屬虛構

日產前執行長高恩三天前，戲劇性棄保逃離日本、飛抵黎巴嫩，究竟他是如何做到仍是一團謎。外媒懷疑他的妻子卡羅‧高恩（Carole Ghosn）是幕後主謀，卡羅對此並未向訪問的《華爾街日報》澄清，只表示能跟丈夫重逢是「一生最棒的禮物」。但她另外向路透澄清，外界謠傳高恩被裝在樂器箱帶出境的說法純屬「虛構」。美聯社 分享 facebook 日產前執行長高恩三天前，戲劇性棄保逃離日本、飛抵黎巴嫩，究竟他是如何做到仍是一團謎。外媒懷疑他的妻子卡羅‧高恩（Carole Ghosn）是幕後主謀，卡羅對此並未向訪問的《華爾街日報》澄清，只表示能跟丈夫重逢是「一生最棒的禮物」。但她另外向路透澄清，外界謠傳高恩被裝在樂器箱帶出境的說法純屬「虛構」。

黎巴嫩電視台MTV最初報導，高恩邀請一個耶誕樂團來到東京的住處，曲終人散後，高恩把自己當成樂器裝箱，偷渡出境，然後再自土耳其搭乘私人飛機入境黎巴嫩。這項說法未經證實，卻迅速在社群媒體上流傳。

BBC認為，儘管高恩身高只有約167公分，但整個人要塞進樂器箱仍相當擠，卡羅‧高恩告訴路透這說法純屬「虛構」，但也並未提供更多細節。

不過，BBC也提到，這種好萊塢式劇本對高恩來說並不陌生，因為去年三月獲得保釋時，他也曾上演一齣變裝秀。在委任的日本王牌律師高野隆安排下，高恩扮成建築工人走出看守所，原以為能避開記者耳目卻仍被認出，並被嘲諷是作賊心虛。高野隆事後為此「不成熟的計畫」出面道歉。

《華爾街日報》指出，日本政府禁止高恩與妻子連繫，同時推遲他的開庭日期直到2021年，是讓兩人決心策畫潛逃的原因之一。但據高恩的日本律師表示，他與妻子在平安夜通話超過1小時。在高恩平安抵達黎巴嫩後，卡羅向《華爾街日報》表示，這是她「一生最棒的禮物」。