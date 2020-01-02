澳洲氣候條件成為野火燃燒最佳環境

澳洲去年9月以來山林大火持續燃燒，澳洲國立大學學者Nerilie Abram 在科普雜誌Scientific American網站撰文指出，野火成形需要四個元素包括，可燃物、燃料乾旱程度、促成野火擴散的氣候條件以及火源。而氣候變遷助長乾燥和火場條件，讓澳洲野火更大更頻繁。

過去一世紀，澳洲氣溫暖化超過攝氏一度，這項改變提高熱浪的頻率跟強度。氣溫上升也造成蒸發速率提高，使土壤和可燃物更乾。約10年前，氣候變化專門委員會（IPCC）得出結論，人為造成的氣候變遷將會稱增加澳洲火災的頻率及強度。這項科學證據在無數個報告中不斷被提出。

氣溫上升造成的環境乾燥可以透過降雨或植物生長增加局部濕氣消緩。不過，在降雨幾乎發生在冬天的澳洲南部，降雨量大幅下降。在澳州西南部，降雨自1970年代以來減少20%；澳洲東南部自1990年代以來下降至少11%。

造成澳洲冬季降雨量下降的其中一個原因是南極震盪（SAM），該氣候現象影響澳洲降雨量及氣溫。氣候變異加上這些長期趨勢，將澳洲氣候推向一個更容易發生火災的狀態，這些變異也是澳洲2019至2020年夏天氣候如此極端的重要原因之一。