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影／驚險！澳洲野火襲消防車 滅火毯擋窗口阻隔

2020-01-02 11:23聯合報 編譯周辰陽／即時報導

澳洲新南威爾斯省消防局（Fire and Rescue New South Wales）日前在推特上傳一段影片，顯示消防員拍下他們的消防車一度遭野火團團包圍的驚險場面。因應周末高溫將至、恐助長野火災情，新南威爾斯省消防單位2日宣布，200公里海岸沿線城鎮的觀光客必須在48小時內撤離。

這段影片的拍攝於雪梨以南約170公里的諾拉（Nowra），來自中海岸懷俄明（Wyoming）的消防員當時正支援撲滅南海岸的野火。

畫面可見，消防車行駛的路面兩側均可見火焰熊熊燃燒，突然間火勢進逼，幾乎到了伸手可及、快要吞沒消防車的程度，車上的消防員緊急拿出滅火毯蓋住車窗，一度暫停的消防車也開始加速逃離。

這輛消防車當時載有4人，消防員克羅夫特（Jasper Croft）事後表示，他們曾通報野火餘燼攻擊（ember attack），也知道不安全，但仍被告知繼續前進。其他消防車則因大火沒能跟上，加上無線電沒有消息傳來，讓他們在將近一個半小時內，以為只有同車4人仍活著，最後是靠著一輛媒體採訪車引導才逃出生天。

澳洲新南威爾斯省消防單位2日宣布，200公里海岸沿線城鎮的觀光客必須在48小時內撤離。該地區在跨年前爆發野火，摧毀超過200間房屋，造成至少8人死亡，也讓本次野火季總死亡人數上升到15人。

當地預報周六氣溫將達40度且有強風，預期將助長火勢。

澳洲新南威爾斯省消防局31日在推特上傳一段影片，獲派支援撲滅燎原野火的消防員拍下...
澳洲新南威爾斯省消防局31日在推特上傳一段影片，獲派支援撲滅燎原野火的消防員拍下他們搭乘的消防車一度反遭大火團團包圍，必須就地採取避難措施。路透/FIRE AND RESCUE NSW
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消防員澳洲南海

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