影／驚險！澳洲野火襲消防車 滅火毯擋窗口阻隔

澳洲新南威爾斯省消防局（Fire and Rescue New South Wales）日前在推特上傳一段影片，顯示消防員拍下他們的消防車一度遭野火團團包圍的驚險場面。因應周末高溫將至、恐助長野火災情，新南威爾斯省消防單位2日宣布，200公里海岸沿線城鎮的觀光客必須在48小時內撤離。

這段影片的拍攝於雪梨以南約170公里的諾拉（Nowra），來自中海岸懷俄明（Wyoming）的消防員當時正支援撲滅南海岸的野火。

畫面可見，消防車行駛的路面兩側均可見火焰熊熊燃燒，突然間火勢進逼，幾乎到了伸手可及、快要吞沒消防車的程度，車上的消防員緊急拿出滅火毯蓋住車窗，一度暫停的消防車也開始加速逃離。

這輛消防車當時載有4人，消防員克羅夫特（Jasper Croft）事後表示，他們曾通報野火餘燼攻擊（ember attack），也知道不安全，但仍被告知繼續前進。其他消防車則因大火沒能跟上，加上無線電沒有消息傳來，讓他們在將近一個半小時內，以為只有同車4人仍活著，最後是靠著一輛媒體採訪車引導才逃出生天。

澳洲新南威爾斯省消防單位2日宣布，200公里海岸沿線城鎮的觀光客必須在48小時內撤離。該地區在跨年前爆發野火，摧毀超過200間房屋，造成至少8人死亡，也讓本次野火季總死亡人數上升到15人。