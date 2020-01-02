跟進瑞典、芬蘭腳步　綠黨首次踏入奧地利政府

奧地利保守派領袖庫爾茲（Sebastian Kurz）贏得國會選舉三個月後，1日與綠黨（Greens）達成組成聯合政府的協議，確定他再度執政，並且將首次把綠黨帶入奧地利政府。

庫爾茲上次與極右派自由黨（Freedom Party）組成聯合政府，此次協議顯示庫爾茲立場往左偏，並且在全球對氣候變遷採取緊急策略呼聲愈來愈高之際，跟進歐盟國家瑞典和芬蘭的腳步，讓綠黨進入政府，雖然綠黨在政府裡扮演次要角色。

雙方在元旦進行最後一輪聯合政府談判，新內閣名單外流後，如外界預期，庫爾茲和綠黨夥伴宣布達成協議。然而，雙方尚未提供計畫細節，這些細節預定2日公開。

庫爾茲與綠黨領袖庫格勒（Werner Kogler）舉行記者會。兩人將成為新政府的總理與副總哩，新內閣15名部長中將有四名為綠黨籍，比例反映2019年9月29日選舉結果。庫爾茲的人民黨贏得37.5%選票、綠黨贏得13.9%選票。兩黨在183席的國會共拿下97席。

庫爾茲表示，「可能會減輕稅負並且將稅收制度生態化」，呼應兩黨各自的競選承諾，也暗示聯合政府協議內容。綠黨表示，希望在環保措施方面有投資配套計畫，並且調高會破壞環境產品的價格。