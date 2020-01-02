美國伊朗敵對升溫 伊拉克淪角力戰場

伊拉克示威者縱火焚燒美國大使館入口處的安全崗哨。 （法新社） 分享 facebook

美軍空襲伊拉克的親伊朗團體，引發示威者衝進美國大使館攻擊，顯示伊拉克成為美國和伊朗角力的新戰場。美伊關係在毫無對話的僵持下繼續惡化，這類衝突若不慎擦槍走火，可能導致嚴重後果。

英國泰晤士報分析，美國總統川普上任後，宣稱要自中東撤軍，並承諾對伊朗採取「極限施壓」，但兩者似乎互相矛盾。

川普宣布退出伊朗限核協議之後，陸續發生外國油輪在荷姆茲海峽遇襲、美軍無人機被擊落、伊朗油輪被英國扣留等事件，美軍數次增兵中東。美伊關係降至冰點，伊朗最高領袖哈米尼拒絕談判，稱美國不值得信賴。

美國的施壓政策一度看似奏效，但美國使館遭攻擊事件顯示，事實上雙方的敵對程度仍不斷升高。

伊拉克是伊朗距離最近也最重要的鄰國，就正面看來，伊拉克是什葉派伊斯蘭教聖地，卡爾巴拉和納傑夫等城市是穆斯林朝聖之處，伊朗自認對伊拉克南部擁有影響力。

而負面來看，兩伊曾交戰八年，伊朗視伊拉克為天生的敵人，有必要打壓；比起美國，伊朗更願意在伊拉克投注資源和心力。

相較之下，去年伊拉克大選時，巴格達的美國使館竟鬧空城計，華府沒有任命新大使坐鎮，川普的伊朗政策似乎徒具口號。

不過，伊朗的深入干預引發伊拉克不滿，將經濟問題和抗議事件皆怪罪德黑蘭當局煽動，這也是第一次美國沒變兩伊爭端主角。此外，伊朗國內也因經濟不振引發民怨。

川普和他的鷹派團隊相信，美國抓住了伊朗走弱的時機而攻擊，且伊拉克仍是美國軍事干預的樣板，不能輕易讓給伊朗。這也意味著，川普的中東或伊拉克撤軍承諾皆難實現。

未來美伊衝突恐怕仍不可免，唯一的問題是，雙方是否能在缺乏溝通管道的情況下自制，以免情勢失控。