前日產董座戈恩棄保潛逃 黎巴嫩當局：合法入境

日產前董座戈恩棄保潛逃至黎巴嫩，圖為他去年4月交保。圖／美聯社 分享 facebook

棄保潛逃的日產前董事長戈恩（Carlos Ghosn）搭機飛往黎巴嫩，震驚日本。黎巴嫩國營通信社NNA引述貝魯特當局報導，戈恩是合法入境，不會對他採取任何行動。

黎巴嫩外交部上月31日發表聲明稱，尚不清楚戈恩自日本出境及入境該國一事，黎巴嫩和日本並無司法互助協定。法國也說未獲得相關情報。

法國世界報報導，戈恩的妻子卡蘿是策畫棄保潛逃的主角，她和住在土耳其的親戚討論潛逃方式。

65歲的戈恩被控在擔任日產董座時短報數百萬美元薪資和挪用公款等罪名，正交保候審中。