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教宗跨年夜罕見動怒 隔天脫稿公開道歉

2020-01-01 20:43聯合報 編譯張佑生╱即時報導

梵蒂岡跨年夜，天主教教宗方濟各特別來到聖伯多祿廣場，和來自各地的信徒打招呼，不過有位狂熱女信徒卻因擅自出手強拉教宗，似乎拉痛他，讓方濟各罕見在鏡頭前發火，啪了女信徒的手後掙脫，且明顯面露不悅神情。

事隔一天，方濟各消氣了，並且為自己行為道歉。教宗在演說時脫稿談到耐心的重要：「很多時候我們會失去耐心，我也一樣。我要為昨天不良示範道歉。」

教宗遭到女信徒強力拉手因而動氣。路透
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教宗方濟各梵蒂岡

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