駐伊拉克大使館遇襲後 美國向中東增兵

伊拉克首都巴格達十九日遭襲擊，一枚火箭落在距美國大使館約一公里處。圖為戒備森嚴的美國駐伊拉克大使館。 圖／歐新社 分享 facebook

五角大樓本周二（12月31日）宣布，在親伊朗抗議者襲擊美國駐巴格達大使館後，美國將立即向中東派遣約750名士兵。

美國國防部長埃斯珀在一份聲明中說：鑑於針對美國個人和設施的威脅已然升級，正如美國駐巴格達大使館的遇襲，我們安排了這種適當的預防措施。

埃斯珀說：美國將保護它在世界各地的人民和利益。

新的軍事部署預計將在未來幾天完成。埃斯珀在一條推文中說，這是在特朗普總統的直接指揮下進行的部署。

新增的750名士兵將加入目前駐扎在海灣地區的14,000名美國軍事人員。埃斯珀還說，第82空降師的4,000名軍人也隨時待命。

伊朗必將付出巨大代價

許多人認為，對美國駐巴格達大使館的襲擊表明伊朗仍有能力打擊美國的利益。在此之前，特朗普總統发起了對伊朗的經濟施壓。

川普周二發文警告伊朗說：他們將付出巨大代價！他還感謝伊拉克官方為處理這次襲擊提供的幫助。

川普隨後告訴記者說，他並未預期與伊朗開戰。

美國國務卿蓬佩奧說，這次襲擊是恐怖分子策劃的。

伊朗民兵的支持者上周日在伊拉克和敘利亞遭到美國的空襲，他們周二聚集在美國駐巴格達使館外面高呼美國去死，試圖衝進使館建築，並縱火焚燒了它的一扇大門。

張平/ 洪沙 （德新社、法新社、美聯社）

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