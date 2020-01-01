影／直擊！阿帕契直升機展示武力 協防美大使館

美國駐伊拉克巴格達的大使館，跨年夜遭到數千名親伊朗的民兵攻擊。美軍除了調派部隊馳援，也緊急出動兩架阿帕契直升機飛過使館上空發射閃光彈，警告地面的示威者勿越雷池一步。

伊朗支持的伊拉克民兵，抗議美軍上周日空襲「真主黨旅」所在基地，造成25人死亡。大批人馬進入美國大使館所在的「綠區」，場面隨即失控。民兵與示威者破壞使館外圍一座哨站及接待區，並四處放火；真主黨旅流出一段手機自拍影片，顯示成員正在砸毀一間辦公室。

CNN報導，美軍除了緊急從科威特調派120名陸戰隊支援，也派出兩架阿帕契武裝直升機在大使館上方盤旋，並發射閃光彈展示武力。美國國防部長艾斯博（Mark Esper）已證實，約750名兵力將立即派往科威特作為快速反應部隊，以防情勢升溫。

在駐守的美軍發射催淚瓦斯下，這些民兵後來撤出使館區，並未繼續進攻主要設施，但情勢並未降溫。千餘人仍在使館外高喊「美國去死」並丟擲石塊，真主黨旅則揚言無限期就地示威，直到美軍退出伊拉克。

《紐約時報》指出，美國駐巴格達大使館是世上規模最大的使館，占地44萬平方公尺、相當於梵蒂岡。但重裝駐防「綠區」的伊拉克維安部隊卻允許這些民兵通過、直抵美大使館前抗議；這顯示伊朗介入伊拉克的程度已深，美軍空襲事件後，伊拉克政府必須想辦法讓親伊朗的民兵宣洩怒火。