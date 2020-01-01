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高恩到底怎麼逃出日本的？有一說是當成樂器裝箱離境

2020-01-01 13:16經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

高恩（Carlos Ghosn）到底是怎麼辦到的？

這位日產汽車和雷諾汽車前負責人在東京還有兩樁案子等著他出庭，結果竟神不知鬼不覺地，閃過人力和攝影的重重限制和監視，逃到了黎巴嫩

到了黎巴嫩，高恩昨天透過電子郵件發布聲明，指控日本「司法不公、政治迫害」。他被控財務不當行為，濫用公司資源逞個人之利。但高恩否認這些指控。

高恩露臉後不久，網路盛傳多方未經證實的報導和說法。如今成為國際通緝逃犯的高恩，到底是用了什麼好萊塢驚悚片也想像不到的手法，讓日本政府迎接新年之際，蒙受如此奇恥大辱？

黎巴嫩電視台MTV未引述消息來源的說法是，高恩邀請一個耶誕樂團來到東京的住處，曲終人散後，高恩把自己當成樂器裝箱，偷渡出境，然後再自土耳其搭乘私人飛機入境黎巴嫩。

華爾街日報引述未具名的消息報導，高恩的金蟬脫殼之計經過數周策畫。 報導說，在多人安排之下，在上周末順利自日本離境，其中他的妻子卡羅爾（Carole）扮演要角。

法國世界報也報導，卡羅爾靠她的兄弟和在土耳其的人脈之助來策劃這次逃亡，高恩持身份證入境黎巴嫩。報導說，他決定逃亡，是因為日本政府已從瑞士銀行和杜拜等地取得新事證。

黎巴嫩報紙Annahar則報導，高恩是持法國護照入境。高恩同時擁有黎巴嫩、法國、巴西的公民權，不過高恩的律師已表示，他的三本護照都交由律師保管。

法國報紙回聲報報導，高恩可能持假護照，由小機場登上私人飛機離境，因為比較可能不被人認出來。

高恩位於貝魯特的住處。美聯社
高恩位於貝魯特的住處。美聯社
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有報導說，高恩（右）靠妻子卡洛爾（左）之助，得以逃亡黎巴嫩。美聯社
有報導說，高恩（右）靠妻子卡洛爾（左）之助，得以逃亡黎巴嫩。美聯社
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黎巴嫩法國護照

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