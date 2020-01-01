南非電信付蓋達保護費 換取電塔免破壞

南非最大電信商MTN資助阿富汗武裝組織，以換取當地通訊電塔不遭破壞。（photo by Twitter） 分享 facebook 電信商向威脅低頭，支付保護費！南非電信巨頭MTN日前遭到阿富汗襲擊受難者家屬控訴，指出該公司為了減少對通訊電塔的安全人力支出，定期提供蓋達組織、塔利班等武裝組織資金，以換取保護。而MTN曾有過賄賂駐伊朗大使手段取得經營許可證等紀錄，更引來非議。

電信商助長武裝組織

根據《BBC》報導，南非電信巨頭MTN日前被美國聯邦法院起訴，罪名為向蓋達組織及塔利班等武裝組織支付「保護費」，已違反美國的《反恐法》。

一名美國人於阿富汗襲擊中喪命，其家屬於賠償訴訟中蒐集資料時發現，包括MTN在內等5間公司，長期以賄賂的方式，提供蓋達組織及塔利班資金，換取組織承諾不破壞其設備，以減少對保護電塔的安全人力支出。

家屬指控，MTN公司所付的款項一定程度上幫助了塔利班的活動，該組織在2009年至2017年間於阿富汗發動多場襲擊，造成多名美國人喪生，也因此遭到集體訴訟。MTN公司則透過聲明表示，「公司一切業務行為皆符合法規，也以負起社會責任的態度經營企業。」

賄賂層出不窮

據《路透社》報導，MTN是非洲最大、也是世界第8大電信商，擁有超過2.4億的用戶。2015年，該公司因未停止供應無人註冊的SIM卡，遭奈及利亞政府判處超過50億美元的罰款，在時任南非總統朱瑪的交涉下，罰款金額降至17億美元。

今年2月，一名前南非駐伊朗大使在南非首都普利托利亞被捕，罪名是收受MTN賄賂，以幫助其通過在伊朗能獲利高達316億美元的經營許可證。負責阿富汗襲擊訴訟的律師事務所則發出聲明，「大量資料顯示，MTN不僅以資金支援恐怖組織，更曾對他們進行物資上的幫助。」

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