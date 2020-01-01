華府新聞博物館熄燈 員工、民眾不捨

2019年12月31日，數百位民眾聚集在華府新聞博物館一樓等待，一到傍晚5點，有人鼓掌、有人吶喊「新聞自由」，他們參與新聞博物館在現址的最後一天。

新聞博物館的新聞稿寫道，走過11年、近1000萬人參觀後，新聞博物館關上了大門，因財務困境，決定將位於賓夕法尼亞大道的建築物出售給約翰霍普金斯大學。

「我們希望找到一個適合的地點作為新聞博物館下一個家，但這需要時間。」新聞稿指出，營運新聞博物館的非營利機構「自由論壇」將搬到臨時辦公室，使該組織可以繼續其支持第一修正案的使命。

至於新聞博物館內的展品，可以借給符合條件的機構，而每天展示各國重要媒體的「今日頭版」展覽，則會繼續在網上展示。

從加拿大到華府工作的尚恩，今天第三度參觀新聞博物館，他31日受訪表示，他非常支持言論自由與新聞自由，新聞博物館很有趣，能看到許多故事，以及如何透過新聞記錄歷史。

尚恩表示，他很失望新聞博物館即將關閉，但也希望新聞博物館盡快找到新地點重新開放，屆時他必會再度參觀。

來自波士頓的蘿西第一次參觀新聞博物館，很難過今天是最後一天，而她覺得新聞博物館的存在很重要，提醒人們憲法保障言論與新聞等自由權。