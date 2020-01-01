親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

恭喜！2020第一對 包小松和小13歲美女主播結婚了

查水表時代全面來臨？反滲透法過關 以後把你當匪諜辦？

華府新聞博物館熄燈 員工、民眾不捨

2020-01-01 09:10聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

2019年12月31日，數百位民眾聚集在華府新聞博物館一樓等待，一到傍晚5點，有人鼓掌、有人吶喊「新聞自由」，他們參與新聞博物館在現址的最後一天。

新聞博物館的新聞稿寫道，走過11年、近1000萬人參觀後，新聞博物館關上了大門，因財務困境，決定將位於賓夕法尼亞大道的建築物出售給約翰霍普金斯大學。

「我們希望找到一個適合的地點作為新聞博物館下一個家，但這需要時間。」新聞稿指出，營運新聞博物館的非營利機構「自由論壇」將搬到臨時辦公室，使該組織可以繼續其支持第一修正案的使命。

至於新聞博物館內的展品，可以借給符合條件的機構，而每天展示各國重要媒體的「今日頭版」展覽，則會繼續在網上展示。

從加拿大到華府工作的尚恩，今天第三度參觀新聞博物館，他31日受訪表示，他非常支持言論自由與新聞自由，新聞博物館很有趣，能看到許多故事，以及如何透過新聞記錄歷史。

尚恩表示，他很失望新聞博物館即將關閉，但也希望新聞博物館盡快找到新地點重新開放，屆時他必會再度參觀。

來自波士頓的蘿西第一次參觀新聞博物館，很難過今天是最後一天，而她覺得新聞博物館的存在很重要，提醒人們憲法保障言論與新聞等自由權。

民眾離開後，博物館鎖上大門，不少員工還留在博物館內的擁抱、拍照，建築外仍有民眾在閱讀「今日頭版」。

美國華府新聞博物館的「今日頭版」展覽。華盛頓記者張加／攝影
美國華府新聞博物館的「今日頭版」展覽。華盛頓記者張加／攝影
分享
位於美國華府的新聞博物館於12月31日關閉，大批民眾在最後一天前往參觀。華盛頓記...
位於美國華府的新聞博物館於12月31日關閉，大批民眾在最後一天前往參觀。華盛頓記者張加／攝影
分享
位於美國華府的新聞博物館於12月31日關閉。華盛頓記者張加／攝影
位於美國華府的新聞博物館於12月31日關閉。華盛頓記者張加／攝影
分享
位於美國華府的新聞博物館於12月31日關閉。華盛頓記者張加／攝影
位於美國華府的新聞博物館於12月31日關閉。華盛頓記者張加／攝影
分享

博物館建築華府

延伸閱讀

華府新聞博物館將熄燈 民眾感嘆媒體素養很重要

跨年夜說掰掰！華府這間博物館讓新聞人停不下腳...

港警曝真實心聲：被迫扮演角色 卻無法緩解局面

化文革經歷成暢銷書 中國旅美知名作家陳達病逝

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

金正恩：暫停核試承諾作廢 近期將推出新戰略武器

2020-01-01 08:59

牧師王怡遭判9年 美國務卿籲北京放人

2020-01-01 07:41

庇護玻利維亞前朝官員引糾紛 墨大使遭驅逐離境

2020-01-01 09:31

金正恩：美國拖時間只會走投無路

2020-01-01 08:42

曼谷昭披耶河畔跨年 糯米製煙火對環境友善

2020-01-01 08:07

大使館遭伊拉克群眾攻擊 美將增兵保護

2020-01-01 06:19

新加坡濱海灣煙火秀 跨年民眾嗨翻天

2020-01-01 03:17

澳洲野火肆虐 新年除夕數千人夜宿海灘

2020-01-01 00:13

澳洲野火斷生路 4千人困海灘

2020-01-01 00:11

雪梨喜迎2020 百萬人看煙火

2020-01-01 00:01

川普這一炸 引爆伊拉克反美情緒

2019-12-31 23:51

不滿空襲 伊拉克人衝進美使館

2019-12-31 23:48

伊拉克示威者衝進美使館縱火 美軍拿槍威脅

2019-12-31 21:35

韓國政府年底特赦5174人 沒有朴槿惠

2019-12-31 19:33

年底期限到了！未獲美回應 專家：北韓明年將持續射彈

2019-12-31 18:42

美駐伊拉克大使已撤離 數千伊拉克人準備衝進美使館

2019-12-31 18:03

澳洲大火再襲 遊客未依勸導撤離

2019-12-31 17:35

丹麥公告隔都名單 居民批遭汙名化

2019-12-31 17:35

影／火龍捲掀翻重達10公噸消防車 澳洲義消殉職

2019-12-31 16:49

日男伴母屍同居近兩年 自首稱是「母親遺願」

2019-12-31 15:35

日產前執行長高恩逃到貝魯特 高喊迫害

2019-12-31 14:31

美炸親伊朗民兵 伊拉克示威反美

2019-12-31 14:29

鐵腕拯救2公司 高恩英雄淪逃犯

2019-12-31 14:15

日審定罪率近百分百 高恩自認難逃法網

2019-12-31 14:13

美聯社精選十年來最驚人衛星影像 陸南海擴張被列奇觀

2019-12-31 11:19

美軍空襲民兵據點 伊拉克街頭示威轉向反美

2019-12-31 10:00
看更多

熱門文章

美品牌破產 赴日就起死回生…理由台灣人最懂

2019-12-31 11:00

搭機5件事 空服員不做！你最好也別做

2019-12-31 12:27

影／澳洲驚現血色天空！ 逾4千人逃往海邊避野火

2019-12-31 12:28

川普推文宣布 1月15日簽署美中第一階段貿易協議

2019-12-31 22:23

俄羅斯挖出190克拉巨鑽 估有20億年歷史

2019-12-31 13:38

美聯社精選十年來最驚人衛星影像 陸南海擴張被列奇觀

2019-12-31 11:19

高恩棄保出境 3分鐘懂看他從「日產救世主」淪為階下囚

2019-12-31 11:40

美駐伊拉克大使已撤離 數千伊拉克人準備衝進美使館

2019-12-31 18:03

日本定罪率近百分百！高恩棄保潛逃 4億保釋金恐遭沒收

2019-12-31 11:44

棄保潛逃震驚世界 前日產董座戈恩一生驚奇不斷

2019-12-31 20:09

日產前執行長高恩疑用假名潛逃出境 日當局追查

2019-12-31 10:34

「當作和自己玩遊戲」 韓男拍片自剖妥瑞症要吃碗泡麵有多難

2019-12-31 15:29

一張合照揭真實年齡 女星上節目曝身世令人震驚

2019-12-31 21:23

伊拉克示威者衝進美使館縱火 美軍拿槍威脅

2019-12-31 21:35

日產英雄淪逃犯：高恩充滿驚奇的一生

2019-12-31 11:32

半夜家中傳聲響以為闖空門 夫妻急報警兇手是「它」

2019-12-31 15:20

日男伴母屍同居近兩年 自首稱是「母親遺願」

2019-12-31 15:35

川普這一炸 引爆伊拉克反美情緒

2019-12-31 23:51

李顯龍新年賀詞：美中貿易協議無法解決根本分歧

2019-12-31 18:40

沒人信！ 莎朗史東用真名玩交友App 遭疑假帳號被停用

2019-12-31 08:20

誤偷他人兒子骨灰 竊賊「哭著道歉」物歸原主

2019-12-31 14:04

川普揚言報復！大使館遭攻擊 美急派百名陸戰隊支援

2020-01-01 09:33

影／火龍捲掀翻重達10公噸消防車 澳洲義消殉職

2019-12-31 16:49

高恩發聲明：我沒有逃離司法--我逃離不公和政治迫害

2019-12-31 12:43

美中將簽第一階段貿易協定 專家：北京一大勝利

2020-01-01 09:02

日產前董座棄保潛逃 辯護律師：晴天霹靂

2019-12-31 16:14

城市冷知識 為什麼聖誕交換禮物我收到一棵八樓高大樹？

2019-12-31 15:39

日產前執行長高恩逃到貝魯特 高喊迫害

2019-12-31 14:31

不滿空襲 伊拉克人衝進美使館

2019-12-31 23:48

紐時：美空襲民兵組織 把伊拉克推向反美

2019-12-31 15:09

美軍空襲民兵據點 伊拉克街頭示威轉向反美

2019-12-31 10:00

年底期限到了！未獲美回應 專家：北韓明年將持續射彈

2019-12-31 18:42

不滿米其林降星級提告 法國名廚敗訴

2019-12-31 23:34

「始於關門 終於加薪」 川普給聯邦員工高潮迭起的一年！

2019-12-31 15:26

牧師王怡遭判9年 美國務卿籲北京放人

2020-01-01 07:41

高恩棄保潛逃 看他的律師如何解釋

2019-12-31 14:46

日產前執行長高恩 離奇逃回黎巴嫩

2019-12-31 23:55

德州教堂槍案 前科槍手遭70歲教友6秒英勇擊殺

2019-12-31 14:25

奧克蘭雪梨放煙火告別2019 領先全球迎新年

2019-12-31 21:32

澳洲野火斷生路 4千人困海灘

2020-01-01 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top