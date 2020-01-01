金正恩：暫停核試承諾作廢 近期將推出新戰略武器

北韓執政黨勞動黨近日舉行第七屆五中全會，四天議程昨天結束，北韓最高領導人金正恩在會中宣稱，北韓已經沒必要堅守暫停核試和洲際彈道飛彈試射的承諾，近期將推出新的戰略武器，並指責美國為自身政治利益而拖延時間。

然而，金正恩似乎仍為美朝談判留有餘地，他在五中全會上表示，北韓發展核子威懾的程度，將取決於美國未來的態度。

金正恩表示，北韓過去停止核試和洲際彈道飛彈試射，是和美國建立信任關係的一部分，但美國卻對北韓施加更多制裁並與南韓進行聯合軍演。

金正恩說：「在此種情況下，我們沒必要再單方面信守承諾，沒有對方的諾言，讓我們在全球範圍內裁減核武和核不擴散的努力都白費。」

金正恩還說，北韓應該更積極推動發展戰略武器的計畫，並將於近期推出讓世界矚目的「新戰略武器」。金正恩說，直到美國放棄對北韓的敵對政策，到朝鮮半島共築和平的那天，北韓都不會中斷開發戰略武器。

金正恩直言，北韓不會用國家安全、尊嚴及未來安全等，作為和美國交易的籌碼。他強調，北韓將採取「令人震驚的實際行動」，讓美國為「濫用無核化談判付出代價」。