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川普這一炸 引爆伊拉克反美情緒

2019-12-31 23:51聯合報 編譯季晶晶李京倫／綜合報導

數千伊拉克人聚集在巴格達美國大使館大門外，抗議美國侵犯主權。（路透）
數千伊拉克人聚集在巴格達美國大使館大門外，抗議美國侵犯主權。（路透）
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紐約時報報導，伊拉克多年來一直是美國和伊朗角力的場所，近幾個月，民意開始反伊朗，群眾上街示威要求結束伊朗充斥各處的影響力，不過，美國上月廿九日空襲已併入伊拉克軍隊的武裝團體「真主黨旅」在伊拉克和敘利亞的五處據點，導致廿五人死亡，使伊拉克社會反伊朗的情緒一變而為反美，民眾高喊結束「美國占領」，要求美軍撤出伊拉克。

雖然真主黨旅與伊朗關係密切，許多伊拉克人仍將它視為伊拉克部隊，對外來勢力的攻擊感到憤怒。非營利「國際危機組織」伊拉克事務資深顧問瑪麗亞．范塔皮說，對伊拉克人而言，「這是外國勢力攻擊伊拉克軍隊」。

雖然有人批評，真主黨旅不該攻擊美國人所在的伊拉克軍事基地，不過，伊拉克多數民眾認為，應該批評美國。伊拉克什葉派領袖薩德爾就奉勸武裝團體放棄「不負責任的行動」，他將會和武裝團體一起採取法律和政治手段，把美國人趕出伊拉克。

分析家指出，美軍這次攻擊的規模很大，很可能促使真主黨旅挑動反美情緒，做出相應報復。

美國耶魯大學傑克遜全球事務研究所資深研究員艾瑪．史凱說：「美國的空襲真能嚇阻武裝團體攻擊美國人嗎？還是其實讓美國在伊拉克的人員全都陷入險境？」

駐卡達多哈的美國智庫布魯金斯研究所學者阿拉爾丁說，美國可能想透過空襲告訴真主黨旅，殺害美國人是美國不能容許的底線，但空襲造成的死傷慘重，很可能引發「更激烈和大範圍的反美行動，美國可能適得其反」。

伊拉克有一些親伊朗的武裝團體，曾協助伊拉克軍隊剿滅「伊斯蘭國」，後來他們納入伊拉克軍隊並進入國會。他們名義上由伊拉克軍隊管轄，但其中有些團體與伊朗特別親近，而且自主性很強，看不慣美國川普政府制裁伊朗。

伊拉克伊朗空襲

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