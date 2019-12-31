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伊拉克示威者衝進美使館縱火 美軍拿槍威脅

2019-12-31 21:35聯合報 編譯李京倫／即時報導

數十名伊拉克什葉派武裝分子及其支持者，因為不滿美國29日空襲武裝團體真主黨旅在伊拉克的據點，31日衝進巴格達美國大使館，開車撞破大門，並縱火燒了接待區。

美國總統川普31日正在度假，他發推文指責伊朗策動這場示威，他說，希望伊拉克出面保護美國大使館。

衝進使館的示威者大多穿著武裝團體的軍服，衝進去後約5公尺就停在走廊上，離主建物僅200公尺。美聯社記者看到主建物屋頂有6名美軍拿槍指著示威者。

現場出現旨在驅散示威者的催淚瓦斯，路透報導，至少12名武裝分子受傷。

伊拉克軍方完全沒有阻止示威者衝進大使館，反而讓他們通過檢查哨前往使館。

伊拉克示威者31日用水管捅破巴格達美國大使館窗戶的防彈玻璃。（法新社）
伊拉克示威者31日用水管捅破巴格達美國大使館窗戶的防彈玻璃。（法新社）
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伊拉克大使館什葉派

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