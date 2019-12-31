澳洲大火再襲 遊客未依勸導撤離

澳洲大火來襲，各大洲室溫都飆破40度。（photo by Youtube影片截圖） 分享 facebook 隨著澳洲夏季熱浪來襲，當地各州氣溫都飆破攝氏40度，大火伴隨強風吹襲更難以預測，再加上當地各區都處於除夕音樂節，導致官方更擔憂森林野火影響遊客安全，同時遊客也未依當局勸導撤離，恐增加滅火難度。外媒指出，大火成因與印度洋氣候成最大原因，而附加因素則是澳洲近年氣溫異常乾旱，加上偶發的人為縱火。

強風、乾旱助長大火

根據《英國廣播公司》報導，澳洲又來到炎熱夏季，各州溫度全部飆到攝氏40度，30日傳出最危險的大火災情發生於維多利亞州，由於該州屬於很受歡迎的度假勝地，約莫3萬居民與遊客受大火影響，該州城市東吉普斯蘭被燒毀主要道路，眾多自願消防員加入救火行列。

外媒統計，維多利亞州的大火並非單一個案，從9月開始已有10人喪命於森林大火，氣象學家表示，這波大火依舊與氣候因素拖離不了關係，印度洋氣候系統所帶來的東南印度洋夏季季風，加上澳洲乾旱越來越嚴重，導致大火生成。

《英國太陽報》報導，除了維多利亞州當局發出紅色緊急警報外，新南威爾士州也進行全面滅火，但格林山谷、塔爾莫、貝里等地區的大火依舊被描述為「失控」，各州政府都在勸導前往跨年活動的遊客與居民盡量待在室內，其中，雪梨的除夕煙火仍照常舉行。

當局勸導遊客無效

但政府的勸導與新聞報導似乎都沒有多大成效，例如主要道路盡毀的東吉普斯蘭居民和遊客仍未有撤離的動作，目前當局甚至出動直昇機灑水，盡量減少強風改變大火風向、直接影響人民生命安全。此外，除了大火延燒，澳洲各地的空氣品質也受牽連，哮喘患者是主要受影響人群。

依照《英廣》的製圖可看出，近一週受大火影響的區域遍佈全澳洲大城市，北至達爾溫、東北至昆士蘭州的凱恩斯、東南沿海以雪梨為首最為嚴重，南部的墨爾本與西部的珀斯也都受害。

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