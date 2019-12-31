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丹麥公告隔都名單 居民批遭汙名化

2019-12-31 17:35台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

丹麥隔都之一「Tingbjerg」的生活機能良好，但居民認為遭隔都名單汙名化。(...
丹麥隔都之一「Tingbjerg」的生活機能良好，但居民認為遭隔都名單汙名化。(Photo by Flickr)
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4位丹麥年輕女孩曾向居住部長寄出一封公開信，要求取消汙名化的隔都（貧民區或特定種族、宗教的聚居區）名單！學者分析，隔都這個名稱無助於族群融合，甚至可能製造出非公民的疏離感。相較於歐洲，美國、加拿大等移民歷史悠久的國家中，較少存在特定種族群居的現象。

有如二等公民

根據《德國之聲》報導，2010年起丹麥每年12月公告的隔都名單，必須符合4個必要條件：超過50%的居民是來自非西方國家，60%以上僅受過基礎教育，平均收入低於所在區域的55%，以及犯罪率在過去兩年內在全國的3倍以上。

雖然丹麥隔都之一「Tingbjerg」的生活機能良好，包含超級市場、圖書館甚至學校，並擁有大片綠地，但19歲阿富汗裔穆斯林薩菲直言「隔都名單令我們感覺自己有如二等公民！」

「對於隔都居民感到被汙名化，我在此表達歉意。」居住部長迪布瓦在回覆隔都4位少女的公開信中宣稱，隔都名單的目的是為了減少隔都和其他區域的發展差距，並期待將來各族群能夠混居。然而，薩菲對此感到不解：「當你將這個區域稱之為隔都，要怎麼吸引其他人移居？」

無助族群融合

「隔都這個名稱無助於族群融合，甚至可能製造出非公民的疏離感。」社會學家蘇伊表示，他曾做過一份調查，發現隔都的年輕學子所受到的社會期待低於其他區域，他擔心這會成為「自我實現預言」：年輕人認為住在隔都注定要成為「魯蛇」，從此放棄自己成為魯蛇。

蘇伊表示，在地方政府和公宅部門的努力下，隔都居民的犯罪率和教育水準都在改善中，然而仍有許多政治人物宣稱隔都的問題正在惡化，反而變相助長歧視。

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丹麥圖書館移民

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