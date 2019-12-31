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日產前董座棄保潛逃 辯護律師：晴天霹靂

2019-12-31 16:14中央社 東京31日綜合外電報導

東京地檢再度逮捕日產前董座戈恩 美聯社
東京地檢再度逮捕日產前董座戈恩 美聯社
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日產前董事長戈恩棄保從日本潛逃到黎巴嫩，並透過聲明確認此事。擔任戈恩辯護律師的弘中惇一郎受訪表示，自己感到晴天霹靂，十分令人震驚。

外媒報導，黎巴嫩官員和安全消息人士今天表示，日產汽車公司（Nissan Motor Co.）前董事長戈恩（Carlos Ghosn）已飛抵黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）。

戈恩隨後透過聲明說：「我人正在黎巴嫩。我已不是有罪推定、無視我基本人權的不當日本司法制度的人質。」

日本從28日開始放新年假期，官方相關單位目前尚未出面說明這起犯嫌棄保潛逃案件的相關情況。

日本放送協會（NHK）報導，有關戈恩棄保潛逃並發表聲明，擔任戈恩辯護律師的弘中惇一郎受訪時說，所知道的情況並未超過媒體報導範圍，「得知後就像晴天霹靂，十分令人震驚」。

弘中表示，上次跟戈恩碰面是在25日為了審前整理程序，目前所知道的情況並未超過媒體報導範圍；他跟法院表示自己也很困擾，未來只要有相關資訊，就會提供給法院。

弘中還說，戈恩的護照都由律師保管，律師團不可能把護照交給戈恩。

日本每日新聞報導，東京入國管理局前職員表示，或許跟入境相比，出境審查有寬鬆的一面，但還是會比對護照上相片與本人是否為同一人，「很難想像（出境審查人員）會沒注意到戈恩，真不知道戈恩是怎麼出境的」。

黎巴嫩護照日產

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