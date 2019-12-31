誤偷他人兒子骨灰 竊賊「哭著道歉」物歸原主

波蘭一對夫妻到塞浦路斯散心，不料座車遭歹徒破壞，除了行李被竊取之外，放有兒子的骨灰盒也被偷走。所幸在透過當地警方喊話後，竊賊良心發現，打電話給這對夫妻並哭著道歉歸還骨灰。最終有2名男子和1名女子被捕。

來自波蘭的貝納茲夫婦在五個月前因意外，痛失年僅19歲的兒子。經歷過一陣掙扎後，這對夫妻下定決心，來到塞浦路斯散心，並打算將兒子的骨灰灑在大海中，因為兒子喜愛大海，認為這會是「結束糟糕一年的好方法」。

但沒想到夫妻倆在海灘邊用餐時，卻遭竊賊砸破車窗偷走行李，包括裝有兒子骨灰的木盒，讓夫妻倆險些當場崩潰，「這個木盒象徵我們的兒子，對我們來說意味著全世界」。

這對夫妻隨後透過警方和當地媒體喊話，指出兒子的骨灰放在有蜻蜓圖像的木盒中，上面還貼著兒子丹尼斯的名字及出生和死亡年份，「劫匪拿著了三個袋子，對我們來說最珍貴的就是木盒，請竊賊把它還給我們」，並懸賞200歐元（約6828新台幣）。

但在等待數日後始終無果，貝納茲夫婦在29日失望的返回波蘭，本來以為無法達成願望，沒想到卻在當天晚上接到竊賊打電話來哭著道歉。貝納茲太太表示，竊賊在電話中不斷道歉，並告訴他們可以在哪裡找到木盒。

警方隨後依照指示在一處公路附近找到遺失木盒，並證實逮捕了2男1女，他們將面臨偷竊和破壞等罪名。