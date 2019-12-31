日審定罪率近百分百 高恩自認難逃法網

日產前執行長高恩曾風光一時，如今棄保潛逃黎巴嫩。 美聯社 分享 facebook

據傳搭私人飛機抵達黎巴嫩的日產汽車和雷諾前執行長高恩，因為三項罪名，面臨最高15年的刑期，而他獲無罪開釋的機會極小，官方統計數據顯示日本起訴後的定罪率超過99%。此外，即使他贏得無罪開釋，一路上訴到最高法院的過程恐曠日費時，最後還可能逆轉成有罪判決。

華爾街日報報導，高恩此次顯然在未獲允許的情況下離開日本，他繳交的15億日圓（逾台幣4億元）保釋金恐怕會被全額沒收。高恩的辯護團隊原本預計他的審判最快在明年4月開始。

高恩兩度被捕，遭羈押超過4個月，直到法院4月25日下令交保。他的交保條件嚴格：要留在登記住址，除獲法官允許，不能離開自己家在外過夜；住家前門裝有攝影機，東京檢察官可記錄進出訪客；每個月月底要提供清單，列舉會晤過的人士。

高恩也還被要求避免和妻子聯絡。法院11月核可兩人的討論話題後，曾讓高打1小時視訊電話。高恩自從獲釋後還沒有跟兒子通過話，因為保釋條件廣泛限制與涉及刑事追訴的人員聯絡。他的妻兒都沒有被起訴，兩人也都否認有不法行為。

在等待開庭期間，高恩在東京的生活主要就是到律師事務所討論案情，他在那裡可以使用連網電腦。探訪過高恩的人士說，他會定期上健身房，上Neflix平台追劇。

根據彭博資訊，在東京，會有無標示汽車追蹤高恩。在公園或餐廳，車裡的人會下車步行跟監。

檢察官曾主張，因棄保潛逃風險在內的種種理由，高恩在審判之前應延押。

一位挺高恩的知情人士表示，高恩「並非逃離司法，而是逃離一個沒有機會防衛自己的體系」，他打算從黎巴嫩發聲為自己辯護。

高恩同時擁有巴西、法國和黎巴嫩等三國的護照，而且黎巴嫩不讓公民被引渡到外國受審。

根據歷史數據，想在日本打敗刑事起訴極為困難。日本法院的定罪率近乎100%，且檢察官享有多項西方國家檢察官沒有的程序優勢，包括檢方常能採用未經合宜搜索票取得的證據。