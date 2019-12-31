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美聯社精選十年來最驚人衛星影像 陸南海擴張被列奇觀

2019-12-31 11:19經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

又一個十年過去了，以下精選美聯社由Maxar拍攝的驚人照片，帶我們回顧這十年發生的五件大事：

●加州野火燒不盡，2018從衛星照來看，加州Paradise鎮陷入煉獄，...
●加州野火燒不盡，2018從衛星照來看，加州Paradise鎮陷入煉獄，整個社區也付之一炬，也提醒隨風而至的星星之火便足以釀成如此慘重災情。
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●陸在南海造陸台灣、菲律賓、越南、馬來西亞均在占領的南海島嶼建有機場，但...
●陸在南海造陸台灣、菲律賓、越南、馬來西亞均在占領的南海島嶼建有機場，但只有中國大陸是在小礁上填海造陸建成的，7個小島如今成為有1,295公頃的乾地，也就是至少已有相當於25個太平島的面積。其中永暑礁蓋得最誇張，甚至有供航母停泊的設施。
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●「伊斯蘭國」 的崛起和覆沒「伊斯蘭國」趁敘利亞和伊拉克紛亂之際崛起於2...
●「伊斯蘭國」 的崛起和覆沒「伊斯蘭國」趁敘利亞和伊拉克紛亂之際崛起於2014年， 武裝份子攻城掠地，不久就據有兩國1/3的領土，也陸續向西方發動恐怖攻擊。美國為首的聯軍展開反攻。圖為古城摩蘇爾歷經9個月戰事後的殘貌。
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●羅辛亞難民潮，20172017年8月，緬甸軍方展開迫害羅辛亞穆斯林少數...
●羅辛亞難民潮，20172017年8月，緬甸軍方展開迫害羅辛亞穆斯林少數族群，燒殺姦淫，無所不用其極。這波血腥壓迫迫使70萬名羅辛亞人逃往孟加拉，蟻居山坡地，形成全球最大的難民營。
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●美國颶風，2017美國2006年至2016年間不曾有颶風登陸，不過就在...
●美國颶風，2017美國2006年至2016年間不曾有颶風登陸，不過就在2017年，卻接連有哈維在內三個颶風接連肆虐美國本土，四周內造成2,650億美元損失。 其中哈偉在休士頓降下史上最大雨量，68人因風災喪命。
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