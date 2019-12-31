地球汙染波及太空 要解決就得這麼做......

2025年載著四臂機器人的歐洲太空船，升空至距離地球800公里處，擁抱環繞地球運行的100公斤金屬垃圾，然後太空船機身與這節廢棄的火箭將衝回地球，在不造成任何傷害的情況下於大氣層內燃燒殆盡。

金融時報報導，瑞士新創公司ClearSpace這項1億歐元的任務，將太空科技機構清除太空垃圾威脅的首次大規模示範。是時候處理對衛星不斷擴大的威脅，原因是現代生活所需的通訊、廣播、導航訊號、氣象與環境監測都仰賴衛星。

根據歐洲太空總署（ESA），3,000顆廢棄的衛星、3.4萬個大於10公分的物體和數以百萬計的小碎片在地球軌道上繞行，行進的速度快到足以損壞太空船。至少一顆現役的通訊衛星已毀於撞擊。隨著2020年代將發射更多的衛星，專家害怕將釀成一系列的災難。

垃圾會累積到地球外圍的太空軌道，原因是「公地悲劇」造成地球充斥大量的汙染。任何人都可以透過剝削太空而牟利，卻沒有誘因讓大家保持太空的乾淨。解決方式須仰賴制定國際規範，迫使衛星營運商移除廢棄的太空船，再加上出現的新科技移除既存的太空垃圾。

1967年的外太空條約（Outer Space Treaty）為國際太空法規的基礎，起草於沒有人知道未來會發射多少衛星的年代，因此對於太空垃圾的責任歸屬很模糊，幾乎無任何用處。不久的將來修訂該條約的機會相當渺茫，但已草擬各種自律規則以規範衛星營運商，例如2007年聯合國太空碎片減緩指導原則（Space Debris Mitigation guidelines），需由各國政府和行業機構共同強化並執行。