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伊拉克不滿美國隨意轟炸侵犯主權 要求撤軍

2019-12-30 23:21聯合報 編譯李京倫／即時報導

美軍29日空襲親伊朗民兵組織「真主黨旅」在伊拉克和敘利亞境內的五處據點，引起伊拉克政界和軍方不滿，許多人認為美國沒有事先知會就空襲，侵犯伊拉克主權，要求美軍撤出伊拉克。

總理馬蒂的軍事發言人譴責美軍「侵犯伊拉克主權」。伊拉克國會第二大政黨聯盟「征服聯盟」發聲明說：「美軍無禮攻擊我國安全部隊，在卡伊姆鎮襲擊人民動員第45、46旅，這是在冒犯我國主權和尊嚴。」

真主黨旅要求美軍撤出。親伊朗的伊拉克什葉派準軍事團體「正義聯盟」也發聲明說：「美軍活動已造成我國的負擔，並威脅我軍安全，我們所有人迫切需要用盡一切合法手段，將他們驅逐出境。」

一些伊拉克國會議員再度抨擊允許美軍駐紮的協議，他們主張，美國空襲等於違背協議，使協議自動失效。駐伊拉克美軍有五千兩百人。

自從10月28日以來，美軍和美國外交官派駐的伊拉克軍事基地，至少遭受11次攻擊，不過，先前的攻擊共造成一名伊拉克軍人死亡，多人受傷，但29日的攻擊是首次造成美國人死亡。

總理馬蒂獲得伊朗支持，但在人民持續抗議政府貪瀆和失業嚴重後，11月29日宣布下台，目前是看守總理。

伊拉克領袖要應付大規模反貪抗爭，又要防止伊朗過度施加影響力，如今又得擔心，伊拉克會成為伊朗和美國的戰場。伊拉克總統薩利赫和街頭抗議貪腐的人民，都反對由伊朗屬意的人選接任總理。

「征服聯盟」主要由民兵組織「人民動員」組成，「人民動員」是伊拉克政府資助的團體聯合會，成員都是伊拉克什葉派穆斯林，2014到2017年協助伊拉克政府軍剿滅激進組織「伊斯蘭國」，後來正式納入伊拉克官方體系，並發揮政治影響力。「真主黨旅」就是「人民動員」其中一個團體。

30日的照片顯示，「真主黨旅」民兵在伊拉克加伊姆鎮一處據點遭美軍炸毀。（路透）
30日的照片顯示，「真主黨旅」民兵在伊拉克加伊姆鎮一處據點遭美軍炸毀。（路透）
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伊拉克美軍伊朗

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