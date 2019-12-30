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澳洲像火爐 每個省都達到40度

2019-12-30 20:32聯合報 編譯李京倫／即時報導

BBC報導，澳洲受到熱浪侵襲，30日每個省的溫度都超過攝氏40度，澳洲各地多處野火火勢失控。

氣象專家說，印度洋的氣候系統「偶極」，是澳洲出現極端高溫的原因。

30日最嚴重的野火在維多利亞省。當局要求3萬居民和遊客離開渡假勝地「東吉普斯蘭郡」，但後來當局認為撤離反而危險，因為野火已燒到許多幹道上。

自9月以來，澳洲已有10人死於野火。

澳洲新南威爾斯省30日的野火空拍圖。（路透）
澳洲新南威爾斯省30日的野火空拍圖。（路透）
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澳洲高溫熱浪

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