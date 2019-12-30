近130年來最熱！俄國今年氣溫創新高

法新社報導，由於氣候變遷推升全球氣溫，俄國氣象局長富蘭德30日表示，今年是俄羅斯有紀錄以來最熱的一年。

富蘭德說，俄國用儀器觀測氣象近130年來，今年是最熱的一年。

富蘭德說，首都莫斯科2019年的平均溫度為攝氏7.6至7.7度，比先前最熱紀錄高了0.3度。莫斯科從1879年就一直保留氣象紀錄，而俄羅斯全國1891年才開始這麼做。

全球暖化導致全世界氣溫上升，聯合國本月上旬表示，2019年必定成為有紀錄以來最熱的3年之一。莫斯科向來以冬季嚴寒聞名，但今年12月看來將成為莫斯科過去一個世紀以來最溫暖的12月。

莫斯科30日下了點雪。這個俄國城市通常在每年12月中旬就被厚厚的積雪覆蓋，今年整個12月卻幾乎沒下雪。

莫斯科的滑雪場全數關閉，樹上卻已出現花苞，比往常提早了至少3個多月。

俄國總統普亭一直不願承認人類活動和全球暖化的關聯。他在本月稍早的年終記者會上說，「沒有人知道」氣候變遷的原因。然而，普亭承認，氣候變遷會帶給俄國災難。

俄國是世界上最大的碳燃料生產國之一，其國土有五分之一在北極圈。