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川普棄中東不顧 俄填補權力真空

2019-12-30 19:04台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

10月美國宣布自敘利亞撤軍，拋棄了並肩對抗伊斯蘭國5年的庫德族民兵，震驚了許多盟...
10月美國宣布自敘利亞撤軍，拋棄了並肩對抗伊斯蘭國5年的庫德族民兵，震驚了許多盟友，特別是以色列。(Photo by Flickr)
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美國遠離中東事務遺留下來的權力真空，將由俄羅斯人填補？川普在上任的第3年後開始實踐的孤立主義，棄沙烏地阿拉伯與庫德族於不顧，引發美國其他盟友的疑惑。而另一方面，俄羅斯的勢力也正悄悄進入中東，援助遍及黎巴嫩、伊拉克等國。

純粹生意往來？

根據《衛報》報導，在中東的現代史上，美國向來扮演舉足輕重的角色，細數波斯灣的君主制、以色列的民主制、阿拉伯的民族主義警察國家獨領風騷，美國都不曾缺席。

然而，當川普在任期的第3年開始實踐「孤立主義」，中東的情勢丕變。《衛報》指出，9月葉門的恐怖組織「胡塞運動」出動10架無人機和飛彈攻擊沙烏地阿拉伯的首都利雅德，摧毀了沙國一半的產油能力，而胡塞運動受到伊朗的資助。

沙國政府本來期待美國將依據非正式的防禦協議，向伊朗報復，但川普卻無動於衷，於是沙國政府在短短幾天內決定，透過伊拉克跟伊朗調解。過去沙烏地阿拉伯都向美國購買武器，是美國重要的盟友。一位伊拉克領導人直言：「若美國人只想把一切互動當作生意上的往來，那就如此。」

此外，10月美國宣布自敘利亞撤軍，拋棄了並肩對抗伊斯蘭國5年的庫德族民兵。相較於不替沙國出兵報復，美國此舉更是震驚了許多盟友，特別是以色列，他們疑惑：若是川普可以說撤軍就撤軍，美國會不會拋棄數十年來的盟友？

俄羅斯趁勢而入

美國離開之後的真空很快地被俄羅斯所填補。總統普丁日前才造訪利雅德，俄羅斯的援助也遍及黎巴嫩、敘利亞、伊拉克等國。

在敘利亞過去的美軍基地，現在換上俄羅斯的國旗隨風飄揚，一位敘利亞的財閥11月中坦言，有許多生意上的朋友都認為美國人已經遠去，「俄羅斯人才是未來」。

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俄羅斯伊拉克中東

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