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普亭掌權二十載 政治強勢、經濟疲軟

2019-12-30 17:38台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

在政治方面，普亭達成了重返世界舞台的承諾，在軍事實力成長的同時擴大地緣政治的影響...
在政治方面，普亭達成了重返世界舞台的承諾，在軍事實力成長的同時擴大地緣政治的影響力。(Photo by Wikimedia Commons)
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俄羅斯強人總統普亭掌權即將屆滿20年！1999年時任聯邦安全局局長的普亭，被總統葉爾欽拔擢，自此一直處身權力核心。在政治方面，普亭達成了重返世界舞台的承諾，在軍事實力成長的同時，也擴大地緣政治的影響力。至於經濟方面，俄國在2013年前表現亮眼，但之後成長卻走勢疲軟。

強硬態度贏得民心

根據《路透社》報導，1999年8月9日，正為俄羅斯經濟危機忙得焦頭爛額的總統葉爾欽，任命了鮮為人知的聯邦安全局局長普亭作為總理，同時宣布普亭將繼承他的衣缽。

在隨後的幾個禮拜，俄羅斯各地的公寓大樓發生了炸彈事件，造成超過300人死亡，當下普亭將矛頭指向車臣分離主義分子，強硬的態度為他帶來廣泛的聲譽，也順理成章在年底葉爾欽辭職之後繼任總統，自此普亭從來沒有離開過權力核心。

重返世界舞台

《德國之聲》指出，普亭在就任之初承諾，要將俄羅斯帶回世界的舞台上，他也真的做到了，儘管多次受到西方的制裁，例如遭G8其他國家凍結會籍，但在敘利亞、烏克蘭、伊朗等國的衝突之中，俄羅斯都扮演舉足輕重的角色。

相較於2000年，俄羅斯的軍事實力成長有目共睹，據估計軍備升級共花了3,150億美元，從2008年與喬治亞的戰爭、2014年占領克里米亞，到2015年進軍敘利亞，俄羅斯持續透過軍事擴張地緣政治的影響力。

跟上葡萄牙

1998年俄羅斯爆發國債危機，許多俄羅斯人的財產在一夕之間化為烏有。普亭上任之後即宣示將提高生活水準以及確保經濟成長，目標是15年後人均GDP與葡萄牙比肩，為此，俄羅斯必須維持8%的高速經濟成長。

1999至2007年俄羅斯的經濟成長率約為7.1%，2008年時，因金融海嘯暫時跌了一跤，到了2013年人均GDP 2萬4,300美元，已逼近葡萄牙的2萬5,600美元。但好景不常，2013年之後俄羅斯的經濟成長疲乏，許多經濟學家指出，俄國太依賴於原物料的出口，例如石油、天然氣，普亭雖承諾轉型高科技產業，卻只聞其聲。

俄羅斯的人口成長下滑也是一大問題，普亭稱之為「俄羅斯的存在危機」。在普亭就任之時約每年減少一百萬人，不過隨著1999年起經濟狀況好轉，出生率也節節高升，普亭於2011年宣稱問題已得到緩解，在2013至2015年間甚至出現人口正成長。然而情況又在2016年後急轉直下，今年前9個月死亡人數已超過出生25萬人。

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俄羅斯葡萄牙普亭

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