預言2020國際大事 占卜師：外星人現身、川普連任

英國通靈占卜師帕克。圖擷自 Craig&Jane網站 分享 facebook 2020年即將到來，回顧2019年世界各地發生了許多足以撼動國際的大事，例如香港反送中抗爭或是法國黃背心運動，英國一名時事預言家帕克（Craig Hamilton-Parker）在個人網站以及YouTube頻道針對2020年提出他個人預測。

通靈師帕克過去曾在個人網站提出過許多預言，推出個人書籍以及頻道，他在文章「通靈占卜2020年」中提出六項他的個人觀點。第一，中東將會發生戰爭；第二，美國現任總統川普（Donald Trump）將會成功連任；第三，英國首相強生（Boris Johnson）和西蒙德斯（Carrie Symonds）結婚；第四，英國哈利王子夫人梅根將再度懷孕；第五，中國大陸恐爆發抗爭活動；第六，歐洲經濟危機。

他指出美國總統川普目前雖然遭到彈劾，但並不會因此下台，而且還會增強他的勢力，並指出川普現在的親信中有人可能背叛他，而眾所矚目的美中貿易談判明年將可能惡化。

綜觀2020全球局勢，帕克提出中國可能出現革命，北韓領導人金正恩可能對國際安全造成麻煩，而且在未來的某一天金正恩可能逃亡中國，日本及美國則可能發生天災，帕克更大膽預言2020年世界恐被「UFO」影響，但只是短暫出現在世人眼前。

此外他也對成功預測準確2019發生事件進行驗證，如準確預測香港發生動亂、澳洲野火、強生將成為英國首相等。